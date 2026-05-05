Son Mühür/ Selda Meşe- Buca Belediyesi bu yıl Anneler Günü'nü tek bir güne sığdırmak istememiş. Üç güne yayılan oldukça hareketli bir program hazırlamışlar. Perşembe günü atölyeyle başlayacak olan etkinlikler, hafta sonuna doğru iyice hareketlenecek.

İlk etkinlik bu perşembe

Takvimin ilk adımı 7 Mayıs Perşembe günü saat 11.00'de Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi'nde atılıyor. Bucalı kadınlar bu atölyede bir araya gelerek kendi sukulentlerini tasarlayacaklar.

Ücretsiz servisler kalkacak

Kutlamaların asıl büyük kısmı 8 Mayıs Cuma günü Buca Gölet Tesisleri’nde gerçekleşecek. Saat 11.00’de başlayacak piknikte müzik hiç susmayacak. Sürpriz bir sanatçı da sahne alacak. Çocukları da unutmadılar; bubble show gösterileriyle eğlenecekler. İsteyen herkes için pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilecek. Alana nasıl giderim diye düşünmeye gerek yok. Sabah 09.30'da Şirinyer Kadın Aktivite Merkezi, Buca Belediyesi Ana Hizmet Binası, Betontaş Pazar Yeri, Fırat Pazar Yeri, Gediz Sevgi Yolu ve Sporium Spor Tesisi önünden ücretsiz servisler kalkacak.

Ürün satışları olacak

Programın son halkası ise 9 Mayıs Cumartesi günü. Buca Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde kurulacak Anneler Günü Kermesi, saat 10.00 ile 19.00 arasında açık olacak. Buca'nın emekçi kadınlarının hazırladığı el emeği ürünler görücüye çıkacak.

Belediye Başkanı Görkem Duman da hazırlıkları şu sözlerle özetliyor: "Buca’mızın kalbi annelerimiz için unutulmaz bir gün hazırladık. Müziğin ve eğlencenin eksik olmayacağı bu büyük buluşmada, günlük hayatın stresinden uzaklaşıp keyifli bir gün geçireceğiz."

