Son Mühür- Aralarında Buca’nın halef selef belediye başkanları Görkem Duman’la Erhan Kılıç’ın ve CHP Buca’nın eski ilçe başkanı Çağdaş Kaya’nın da yer aldığı tutuklamalar sonrası Buca’nın gündemi, Görkem Duman’dan boşalan koltuğun yeni sahibi kim olacak sorusu oldu.

Meclis aritmetiğinde 27 Meclis üyesi bulunan CHP, 1 üyesinin tutukluğu ve 1 üyesinin de soruşturma kapsamında firari olması nedeniyle 12 Haziran Cuma günkü seçime 25 meclis üyesiyle girebilecek.

AK Parti’nin 14, MHP’nin 3 ve Büyük Birlik Partisi’nin 1 meclis üyesi olması nedeniyle Cumhur İttifakı’nın toplamda 18 Meclis üyesi bulunuyor.

Cumhur İttifakı’nın kağıt üstünde CHP’den alacağı 4 oy, Cemil Şeboy döneminden bu yan Buca Belediyesi’nde devam eden CHP hanedanlığının da bitmesi anlamına gelecek.

Her iki taraf da netleştirmedi...

Başkanvekili seçimi için son 48 saatte henüz ne CHP ne de Cumhur İttifakı adayını belirlemiş durumda değil.

31 Mart seçimleri öncesi CHP Buca Belediye Başkan adayları arasında adı geçen Hacer Taş Gültepe de, CHP’nin potansiyel başkanvekili adayları arasında bulunuyor.

Buca Belediye Başkan Yardımcısı görevini sürdüren Gültepe, adaylığa açık kapı bıraktı.

‘’Adaylığı düşünüyorum’’ diyen Gültepe, ‘’İlla ben olayım diye bir hırsım yok. İlçe başkanımız Suat Bulut ve il yönetimimiz arayışlarını sürdürüyor. Adaylığım konusunda hiç kimseyi aramadım. Ankara’dan kimseyle görüşmedim. Kimse merak etmesin, CHP seçimlere tek adayla girip kazanacaktır’’ diye konuştu.

AK Parti kanadının CHP’li meclis üyelerinden oy alacağına dair iddiaları manipülasyon olarak nitelendiren Gültepe,

‘’Asla inanmıyorum. Olma ihtimali sıfır’’ sözleriyle iddialara kapıyı kapattı.

CHP’de kimlerin adı geçiyor?

Tutuklu bulunan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın Hüseyin Benzer’i işaret ettiği iddiaların gündemde olduğu süreçte Ulaş Koç ve Uğur Aydın isimlerinin de yarışta iddialı olduğu belirtiliyor.