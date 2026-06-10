Son Mühür - Buca Belediyesi’nde son günlerde yaşanan idari ve hukuki gelişmelerin ardından yankılar sürüyor. Görevden alınan Belediye Başkanı Görkem Duman’ın kamuoyuna yansıyan açıklamalarını değerlendiren AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, sert eleştirilerde bulundu. Duman’ın ifadelerini üzülerek takip ettiklerini belirten Sağır, belediyelerin doğrudan vatandaşa ait kurumlar olduğunu hatırlatarak, demokratik süreçlerin ve hukuki müeyyidelerin meşruiyetine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

"Belediyelerin bir partiye 'Kaptırılması' anlayışını doğru bulmuyoruz"

Belediyelerin herhangi bir siyasi partinin mülkü olmadığını ve milletin vergileriyle hizmet ürettiğini belirten AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, demokrasilerde asıl söz sahibinin millet olduğunu vurguladı. Sürecin hukuki müeyyidelere uygun olarak kendi akışında devam edeceğini dile getiren Sağır, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde Buca Belediyesi’nde yaşanan gelişmelerin ardından, görevden alınan Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yaptığı 'Belediyeyi AK Parti'ye kaptırmayın' şeklindeki açıklamasını üzülerek takip ettik. Kendilerinin içinde bulunduğu durumu tüm kamuoyu yakinen bilmektedir ve bizlerde takdiri tüm milletimizin yüce vicdanına bırakıyoruz. Öncelikle belirtmek isteriz ki, belediyeler herhangi bir siyasi partinin mülkü değildir.

Belediyeler, milletimizin vergileriyle hizmet üreten ve doğrudan vatandaşlarımıza ait olan kurumlardır. Bu nedenle bir belediyenin herhangi bir siyasi partiye 'kaptırılması' ya da 'ait olması' anlayışını doğru bulmuyoruz. Demokrasilerde asıl söz sahibi millettir. Hukuki müeyyideye uygun olarak süreç akışında devam edecek ve yerel yönetimlerin yönetim sorumluluğu da o iradeye teslim edilecektir. Bu durum bir kayıp ya da kazanım meselesi değil, demokratik meşruiyetin doğal sonucudur."

"Siyasi rekabeti düşmanlık değil hizmet yarışı üzerinden yürüteceğiz"

Buca’nın mevcut sorunları ve ilçe halkının beklentileri üzerinden siyaset yapılması gerektiğinin altını çizen Sağır, "Bugün Buca'nın ihtiyaç duyduğu şey yolsuzluk, kamu malının talan edilmesi, krizi derinleştiren söylemler değil; hizmet, şeffaflık, eser üretmek, hesap verebilirlik ve ortak akıldır. Buca'nın sorunları üzerinden siyaset yapmak yerine, Bucalı hemşehrilerimizin beklentilerine odaklanılması gerektiğine inanıyoruz. AK Parti olarak bizim önceliğimiz her zaman olduğu gibi Buca'nın gelişmesi, yaşam kalitesinin yükselmesi ve vatandaşlarımızın hak ettiği hizmetlere kavuşmasıdır. Siyasi rekabeti düşmanlık üzerinden değil, hizmet yarışı üzerinden yürütmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.