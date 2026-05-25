Son Mühür- İZSU'nun Buca'nın Zafer Mahallesi'nde kazıp sonrasında üzerini kapatmadan açıkta bıraktığı çukurlar, Buca Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Veli Balyemez'in merceğine takıldı.

Çukurlarla ilgili çektiği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan Balyemez,

''İZSU'nun kazıp gittiği, ne de olsa bu arka mahallelerin sesi çıkmaz dediği bir noktadan, Buca'nın arka mahallelerinden biri olan Zafer Mahallesi'nden sesleniyorum.

Şu çukuru bir görün. Burası bir savaş alanı değil. Burası güya İZSU'nun hizmet getirmek için kazdığı, işini tamamlamadan vatandaşa bir ölüm tuzağı olarak bırakıp kaçtığı mahallemizin sokağı.

Asfalt çökmüş, alt yapı açıkta, 7'sinden 70'ine çocuğuyla yaşlısıyla gece karanlığında düşüp canını verebileceği bir ölüm çukuru yaratılmış resmen. Hizmet dediğiniz bu mu? Belediyecilik bu mu?'' diye sordu.



Cemil Tugay'a seslendi...



Zafer Mahallesi'nde yaşanan çukur probleminde asıl sorumlunun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay olduğuna dikkat çeken Balyemez,

''İzmir'in şehr-i emini Cemil Tugay efendi ne yapıyor? Televizyon ekranlarına çıkıyor ve başlıyor anlatmaya,

''Ben fakir bir ailenin çocuğuyum, ben gariban büyüdüm. Sayın Başkan madem gariban büyüdün, madem o sokakların çaresizliğini biliyorsun, o zaman neden gariban mahallelerine hizmet değil de ölüm tuzakları kuruyorsun?

Kürsülerde halkçılık oynamak kolay. Asıl halkçılık, asıl devrimcilik o fakir büyüyen o mahallenin insanını bu çukurlara mahkum etmemektir'' hatırlatmasında bulundu.



CHP'deki iktidar kavgasına gönderme...



''Siz kendi içinizde parti çekişmelerinizle gününüzü gün ederken asli görevlerinizi unuttunuz'' vurgusunda bulunan Veli Balyemez,

''İzmir'in bütçesini, enerjisini, siyasi ikbal kavgalarına meze yaparken sokaktaki vatandaşın can güvenliğini hiçe saydınız. Şov bitti sayın Tugay. Şu çukurların ve rezaletin hesabını verin. Bu işlerin, bu sürecin takipçisiyiz, bunun hesabını bu halk sizden soracak'' mesajı verdi.