Son Mühür- İzmir'in Buca ilçesi Barış Mahallesi'nde ikamet eden bir esnaf, çöp atmak için gittiği konteynerdan gelen kokular ve görüntü üzerine kontrol eden vatandaş, gördüğü manzara karşısında donup kalmıştı. Çöp konteynerlerinin içerisinde tam 33 adet ölü kedi bulunmuştu.

Veteriner hekim gözaltına alınmıştı

Olayın sonrasında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yürütülen bu soruşturma dahilinde, olayın şüphelisi olarak bir veteriner hekim gözaltına alınmıştı.

Savcılık, şüpheliyi Türk Ceza Kanunu'nun 181/1 maddesi uyarınca "Çevreyi kasten kirletmek" ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A-2 maddesi gereğince "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etmişti.

Adli kontrol ile serbest bırakıldı

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, dosyayı inceledikten sonra veteriner hekim hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Başsavcılıktan karara itiraz

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı verilen karara sessiz kalmadı. Başsavcılık, mahkemenin verdiği karara dair resmi itirazda bulundu.