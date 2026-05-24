Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP Genel Merkezi’nin önünde yaptığı açıklamada mutlak butlan süreci ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak, genel merkeze girmeye çalışan Kılıçdaroğlu yanlısı milletvekillerini eleştirdi.

Çağatay Güç: Milletvekili diyemeyeceğimiz insanlar hukuksuz uygulamayı kabul etti.

CHP Genel Merkezi’nin dışında kurulan ablukanın önünde sabah saatlerinde içeriye girmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekillerini eleştiren ve hukuksuz uygulamanın kabul edilmesinin doğru olmadığını savunan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Çağatay Güç, “Milletvekili diyemeyeceğimiz insanlar yanında 30-40 kişi getirerek genel merkeze yürüdüğü ve hukuksuz bir uygulamayı kabul ederek içeriye girmeye çalıştıklarını herkes gördü.”

“Bu lümpenler ülkeyi yönetmeyi hak etmiyor”

Ayrıca, seçilmiş il başkanları olarak genel merkezin dışında bekletildiklerinin de altını çizen CHP’li Çağatay Güç, lümpen insanların ülkeyi yönetmeyi hak etmediklerini vurgulayarak, şu cümleleri kullandı: “Biz seçilmiş il başkanları olarak burada ablukanın dışında bekletiliyoruz biz CHP’yiz, ülkenin kurucu partisiyiz.

Kimseye partimizi teslim etmeyiz biz vatanperver Anadolu insanlarıyız, hukuksal olmayan kararlarla kimse partimize darbe yapamaz biz bu barikatları yıkacağız. Şu anda gerçek olan ekonomik krizle, barınma kriziyle mücadele edeceğiz. Bu lümpen insanlar bu ülkeyi yönetmeyi hak etmiyorlar. Bizler iktidar olunca gençlerimize ve kadınlarımıza ümit olacağız.”