İzmir’de özellikle son dönemde Balkan rotalarını tercih eden gezginler için Kosova farklı bir yerde duruyor. Prizren ve Priştine’ye giden pek çok ziyaretçi, daha ilk saatlerde sokakta, çarşıda ya da restoranda Türkçe konuşmalara denk gelince şaşkınlığını gizleyemiyor. Avrupa’da bulunup da bu kadar tanıdık bir atmosferle karşılaşmak birçok kişi için baya süpriz oluyor.

Osmanlı geçmişi bugün hâlâ hissediliyor

Kosova’nın yaklaşık 5 asır Osmanlı yönetiminde kalmış olması, bölgedeki kültürel yapıyı ciddi biçimde şekillendirdi. Bugün şehirlerin mimarisinden mutfağına, bazı günlük alışkanlıklardan kullanılan kelimelere kadar bu etkinin izleri taze. Özellikle İzmir gibi tarihsel çeşitliliğe alışkın şehirlerden gelenler için bu bağ daha hızlı fark ediliyor.

Prizren ve Priştine’de Türkçe günlük yaşamın parçası

Kosova’da Türkçe yalnızca geçmişten kalan bir hatıra değil. Prizren başta olmak üzere Priştine, Mamuşa ve bazı diğer bölgelerde Türkçe aktif şekilde kullanımda. Market alışverişinde, kafede sipariş verirken ya da yön sorarken Türkçe yanıt almak çok da sıra dışı değil. Bu durum, ilk kez giden İzmirliler için işleri kolaylaştırıyor.

Eğitim ve kültürel destek etkisini sürdürüyor

Dikkat çeken bir diğer nokta ise Türkçenin eğitim alanındaki varlığı. Bölgedeki Türk okulları, üniversitelerdeki Türkçe bölümler ve medya yayınları dilin kullanılmasını ve canlı kalmasını sağlıyor. Türkiye’nin kültürel kurumları da bu bağı desteklemeyi sürdürüyor. Böyle olunca Türkçe, yalnızca yaşlı kuşakta değil gençlerde de karşılık buluyor.

İzmir’den yeni yaşam planı yapanlar da artıyor

Sadece gezi değil, yaşam kurma düşüncesiyle Kosova’yı değerlendiren İzmirli sayısında da artış konuşuluyor. Uyum sürecinin görece rahat olması, kültürel benzerlik ve dil avantajı bunda etkili. Öte yandan Kosova, Avrupa’da olup daha az yabancılık hissi arayanlar için farklı bir seçenek.