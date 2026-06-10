Son Mühür- Buca Belediyesi’nde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Görkem Duman’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından, gözler 12 Haziran Cuma günü yapılacak kritik başkan vekilliği seçimine çevrilmişti.

Kulislere sızan isim listeleri ortalığı karıştırınca, partiden jet hızında resmi açıklama geldi.

İzmir Valiliği'nin çağrısıyla Cuma günü saat 16.00’da toplanacak belediye meclisi, Buca’yı yeni seçime kadar yönetecek ismi belirleyecek. Ancak meclis öncesinde asıl fırtına, koltuğa talip olacak isimler üzerine kopuyor. CHP kulislerinde çok sayıda isim konuşulurken, parti yönetimi iddiaların önüne set çekti.

"Aday belirlendi" idialarına resmi açıklama

Özellikle sosyal medyada ve yerel basında Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının kesinleştiğine yönelik çıkan haberler üzerine parti kurmayları harekete geçti. CHP Buca İlçe başkanlığından yapılan resmi açıklamada, ortaya atılan isimlerin gerçeği yansıtmadığı açıkça ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"12 Haziran Cuma günü Buca Belediye Başkan Vekilliği görevi için yapılacak seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayının kim olacağına dair çeşitli isimler dile getirilmiş ise de belirlenmiş bir isim söz konusu değildir."

Kısacası, kulislerdeki hiçbir isim henüz resmiyet taşımıyor.

Ne olmuştu?

Hatırlanacağı üzere Buca Belediyesi, geçtiğimiz günlerde düzenlenen büyük bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla sarsılmıştı. Operasyon sonucunda Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski belediye başkanı Erhan Kılıç dahil çok sayıda kişi tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı’nın Duman’ı tedbiren görevden uzaklaştırması, ilçeyi hızlı bir yönetim krizinin eşiğine getirdi.

Şimdi tüm gözler Cuma günkü oylamada.