Uzun yıllar sonra Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Göztepe taraftarını sevindirdi. Basketbol süper Ligi için önemli bir adım atan Göztepe play-off'a kalmayı başardı. 33. hafta karşılaşmasında deplasmanda Pizzabulls Cedi Osman’a 91-86 mağlup olan İzmir temsilcisi, ligden çekilen Yalovaspor karşısında oynayacağı son maçtan hükmen galibiyet alacak. Sarı kırmızılı ekibin play-off'taki rakibi ve fikstürü sezonun son hafta maçlarınıntamamlanmasının ardından netleşecek.

"Kazanmamız gereken bir maçtı"

Hedefe ulaşmak için can atan İzmir ekibinin antrenörü Nehir Berk son maçın istedikleri şeklinde gitmediğini söylerek "Normal sezonun son maçını kazanmak istiyorduk. Play-off saha avantajını garantileme adına da kazanmamız gereken bir maçtı. Oyunun iki tarafında da istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Özellikle savunma sertliği konusunda sorunlar yaşadık. Son periyotta takımımız bir reaksiyon gösterdi, son topa kadar gelmemize rağmen kazanmayı başaramadık. Önümüzde play-off'lar var. Eksiklerimiz üzerinde çalışarak play-off'a en hazır durumda gireceğiz" dedi.