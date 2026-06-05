Son Mühür/ Beste Temel- Almanya Federal Cumhuriyeti’nin İzmir Başkonsolosluğu görevini başarıyla bitiren Ralf Schröer için yapılan veda ve yeni Başkonsolos Dr. Kathrin Misera-Lang için gerçekleştirilen "hoş geldin" resepsiyonu, şehrin önde gelen isimlerini bir araya topladı.

Diplomaside veda ve başlangıç bir arada

İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen geceye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, çevre illerden gelen konsoloslar, iş dünyasının önemli aktörleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kentin uluslararası ilişkilerindeki yerini güçlendiren bu anlamlı organizasyonda, iki ülke arasındaki dostluk bağları bir kez daha tescillendi.

"Başkonsolosumuz Schröer’e veda etmenin burukluğunu yaşıyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, resepsiyondaki konuşmasında Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkinin yalnızca diplomatik bir zorunluluk değil, köklü bir gönül bağı olduğunu ifade etti. Tugay, görevini devreden Ralf Schröer hakkında,

"Türkiye ile Almanya arasındaki köklü dostluk, ortak emek ve karşılıklı güven temelinde kuşaktan kuşağa aktarılan çok kıymetli ve özel bir bağdır. Bugün, hem bir veda hüznünü hem de yeni bir başlangıcın sevincini bir arada yaşıyoruz.

Görev süresi boyunca derin diplomasi birikimini İzmir’e taşıyan, kentimizle ve kurumumuzla çok değerli bağlar kuran Başkonsolosumuz Ralf Schröer’e veda etmenin burukluğunu yaşıyoruz.

Schröer; İzmir’e gösterdiğiniz samimi ilgi ve katkılar için şahsım, kurumum ve tüm hemşehrilerim adına teşekkür ederim.

İnanıyorum ki İzmir, sizin ve ailenizin kalbinde her zaman çok özel bir yere sahip olacaktır. Schröer’in İzmir’i hiçbir zaman unutmamasını diliyorum." diye konuştu.

Yeni Başkonsolos Dr. Kathrin Misera-Lang’a da kapılarını açan Tugay, "Türkiye deneyiminizle İzmir’e çok değerli katkılar sunacağınıza yürekten inanıyor; İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" ifadeleriyle destek mesajı verdi.

"İzmir’i bizim için bir yuva haline getirdiniz."

Yaklaşık 40 yıllık diplomatik kariyerini İzmir’de tamamlayan Ralf Schröer, İzmir'in kendisine sunduğu huzuru dile getiren Schröer, "Değişim ve süreklilik diplomatik yaşamın iki değişmez unsurudur ancak değişimlerin yalnızca diplomatlar için değil eşleri ve çocukları için de olumlu deneyimler olması gerekir.

Aksi halde dışarıdan çok cazip görünen bu yaşam, kısa sürede yorucu bir hal alabilir. Eşim ve ben, yaklaşık 40 yıllık diplomatik hayatımız boyunca 11 kez ülke değiştirdik.

Yaklaşık 30 yılımızı yurt dışında geçirdik. Üç çocuğumuzu farklı ülkelerde büyüttük ve iki farklı eğitim sisteminde yetiştirdik. İzmir, bizim son görev yerimiz oldu.

Haziran ayının sonunda emekli olacağım. Bir diplomat için son görev yeri, özel bir anlam taşır. Eşim ve ben son üç yıl boyunca İzmir’de kendimizi son derece mutlu ve huzurlu hissettik.

Almanya’nın resmi temsilcileri olarak Türkiye’de, özellikle de İzmir’de her zaman sıcak karşılandık. Ancak bizi etkileyen yalnızca resmi misafirperverlik değildi.

Gündelik yaşamda da Türkiye’nin samimiyetinden, sıcaklığından ve misafirperverlik kültüründen her defasında derinden etkilendik.

İzmir ve Batı Anadolu, Akdeniz kültürünün ve Avrupa kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. İzmir’i bizim için bir yuva haline getirdiniz.

Burada geçirdiğimiz yılların güzel anılarla dolmasına katkıda bulundunuz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"İzmir’de çalışacağım için çok seviniyorum"

İzmir’deki yeni görevine adım atan Dr. Kathrin Misera-Lang ise duyduğu heyecanı gizlemedi. Daha önce Ankara’da görev yapmasının etkisiyle şehre yabancılık çekmeden geldiğini belirten Başkonsolos, "Bu akşam burada olmaktan çok mutluyum.

İzmir’de çalışacağım için çok seviniyorum. Çünkü 20 yıl önce eşimle birlikte Ankara’daki Almanya Büyükelçiliği’nde görev yaptık ve bu görevde unutulmaz hatıralarımız var" mesajını verdi.