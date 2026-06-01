Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kenti ortak akılla yönetme sözü Buca’da karşılık buldu. "Güzel İzmir Hareketi" ekipleri, Yenigün Mahallesi’nde boş duran devasa bir araziyi halkla birlikte tasarlamak için sahaya indi. Masalar kuruldu, anketler dağıtıldı.

Boş arsa hayallerle şekilleniyor

Ekipler iki gün boyunca adeta kamp kurdu Yenigün Mahallesi'nde. Ali Kuşçu İlkokulu ve Şehit Selim Topal Ortaokulu’nun hemen yanı başındaki boş arsa, projenin ana merkezi olarak belirlendi. Belediyenin saha personeli sadece yetişkinlerin kapısını çalmadı. Çocuklar ve veliler de sürecin tam merkezine yerleştirildi.

Güvenli sokaklar, yeşil doku ve spor alanları mahallelinin en büyük özlemi. Özellikle çocukların kendi oyun alanlarını hayal edip kağıda dökmesi, mimari tasarım sürecinin ilk harcı oldu. Katılımcı tasarım yaklaşımı tam olarak bunu gerektiriyor. Söz hakkı mahallenin.

7 yaş üstü için yeni nesil alanlar

Mevcut parkların yetersizliğine değinen Güzel İzmir Hareketi Koordinatörü Esra Yılmaz Keskin, yeni nesil bir planlamanın sinyallerini verdi. Keskin, her yaş grubuna dokunmak istediklerini belirtti. Klasik çocuk parkı anlayışının dışına çıkılıyor.

Özellikle enerjisini atamayan 7 yaş üzeri çocuklar ve gençler için özel etkinlik ve spor alanları kurulacak. Anketlerin bu doğrultuda üç farklı grupta şekillendiğini söyleyen Keskin, mahalle sakinlerinin ilgisinden oldukça memnun. Sahaya getirilen bilim otobüsü ise çocuklara çevre bilinci aşılarken çalışmaya renk kattı.

8 tematik eylemle canlanan sokaklar

Başkan Cemil Tugay’ın göreve gelmesiyle filizlenen bu proje, küçük ölçekli ama yüksek etkili dokunuşlarla kent yaşamını canlandırmayı hedefliyor. Hareketin radarında 8 ana tema var.

Güvenli okul çevreleri,

Davetkar yeşil alanlar,

Yeni nesil pazar yerleri,

Keyifli sosyal mekanlar.

Buca Yenigün Mahallesi'ndeki bu hareketlilik, 8 tematik eylemin somut bir yansıması. Şimdi sıra, Bucalıların çizdiği hayalleri gerçeğe dönüştürmekte.

