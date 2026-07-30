Son Mühür- YKS sürecini tamamlayan gençleri şimdi de tercih sitresi sardı. Buca Belediyesi de eğitimde fırsat eşitliğini sağlama için gerçeleştirdiği çalışmalardan biri olan Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi’nde (BEM) YKS Tercih Danışmanlık Günleri’ni başlattı.

Hafta içi 09.30-17.00 saatleri arasında verilecek hizmet 10 Ağustos'a kadar sürecek. Hizmet kapsamında uzman eğitmenler, gençlerin ilgi alanları, başarı sıralamaları ve yeteneklerini değerlendirerek en uygun tercih listesini oluşturmalarına rehberlik edecek. Hizmetten yararlanmak isteyen öğrencilerin 0 (232) 439 10 10 numaralı telefonun 3535 veya 3536 dahili hatları üzerinden randevu almaları gerekecek.

"Gençlerimizin geleceğine yön veriyoruz"

Gençlerin doğru tercihler yapmasının ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Buca Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Benzer, şunları söyledi:

“Uzun ve yorucu bir hazırlık sürecini geride bırakan gençlerimiz şimdi geleceklerine yön verecek önemli bir karar aşamasında. Buca Belediyesi olarak bu süreçte öğrencilerimizi ve ailelerini yalnız bırakmıyoruz. Uzman kadromuzla, gençlerimizin ilgi alanlarına, yeteneklerine ve başarı sıralamalarına uygun tercih yapmalarına destek oluyoruz. Tüm çabamız, emeklerinin karşılığını en iyi şekilde almaları ve hayalini kurdukları geleceğe güvenle yürümeleri için.”