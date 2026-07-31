İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen ihbar sonucunda başlatılan soruşturma çerçevesinde geniş çaplı inceleme gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, yasa dışı bahis organizasyonunun finansal ağı ve çalışma sistemi incelemeye alındı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, "finans evi" olarak kullanılan bazı ikamet ve iş yerlerinde yasa dışı bahis sitelerine para transferi yapıldığı, bunun yanı sıra bu siteler adına canlı destek hizmeti verildiği tespit edildi.

Yaklaşık 2 milyar liralık para hareketi!

Soruşturma çerçevesinde yapılan teknik, fiziki ve mali analizlerde çok sayıda banka hesabı ile ödeme kuruluşlarına ait finansal hareketler detaylı şekilde incelemeye alındı.

Elde edilen bulgular çerçevesinde şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinin para transferlerini organize bir yapı içerisinde gerçekleştirdiği belirlenirken, hesaplarda yaklaşık 2 milyar TL'lik para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.

Eş zamanlı operasyonlar!

Toplanan deliller çerçevesinde 21 Temmuz'da İzmir merkezli operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde İzmir, Aydın, Balıkesir ve Tekirdağ'da toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı baskınlar sonucunda, örgüt elebaşı olduğu iddia edilen H.P.'nin de aralarında yer aldığı 34 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalar sonucunda ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, dijital materyal, SIM kart ile banka ve ödeme kuruluşlarına ait kartlara el konuldu.

20 tutuklama!

Emniyetteki işlemler sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında örgüt elebaşı H.P.'nin de bulunduğu 20 kişinin tutuklandığı öğrenildi. Mahkeme, 13 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmederken, 1 kişi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

‘Öğrenci Evleri’ tercih edildi!

Soruşturmanın en dikkat çeken noktalarından biri ise örgütün çalışma yöntemi olarak dikkat çekti. Güvenlik güçlerinin belirlemelerine göre, daha önce lüks villa ve güvenlikli sitelerde faaliyetlerini sürdüren yapılanma, son dönemde dikkat çekmemek için öğrenci nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde kiralanan evleri kullandı.

Özellikle Buca'da farklı mahallelerde kiralanan 9 dairenin yasa dışı bahis faaliyetleri için merkez olarak kullanıldığı tespit edildi.

