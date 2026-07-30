İzmir merkezli Tınaztepe Sağlık Grubu, finansal yapısını artırmak amacıyla dikkat çeken bir adıma daha imza attı. Yönetim Kurulu Başkanlığını Mehmet Bektur'un yapmış olduğu grup, Buca'daki hastane binası sonrasında Bayraklı'daki Galen Hastanesi'nin mülkiyetini de "sat ve geri kirala" modeliyle verdi.

1 milyar 50 milyon liralık satış!

Şirket tarafından yapılan işlem çerçevesinde İzmir Bayraklı'da yer alan Galen Hastanesi binasının mülkiyeti, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'ye 1 milyar 50 milyon TL bedelle devredilmiş oldu.

Satış sonrasında taraflar arasında 60 ay vadeli ve erken kapama opsiyonunu barındıran finansal kiralama sözleşmesine imza atıldı. Böylece hastane faaliyetleri aynı binada kesintisiz şekilde sürecek.

Buca'daki hastane binası satılmıştı!

Tınaztepe Sağlık Grubu, benzer finansman modelini daha önce de gündeme almıştı.

Grup, Buca'da faaliyetlerini sürdüren Tınaztepe Hastanesi'nin bina mülkiyetini de "sat ve geri kirala" yöntemiyle QNB Finansal Kiralama A.Ş.'ye 581 milyon TL karşılığında vermişti.

Şirketten yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda,

Şirketimizin maliki bulunduğu Tapuda; İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Manavkuyu Mahallesi, 15 Pafta, 67 Ada, 34 Parselde kayıtlı GALEN HASTANESİ binamızın mülkiyetinin "sat ve geri kirala" finansal modeli ile ve tüm takyidatları ile birlikte toplam 1.050.000.000-TL (Katma Değer Kanunu'nun 17/4-y maddesi gereğince KDV'den istisnadır) bedel karşılığında Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'ne satılmasına,

2- Bu bağlamda, Şirketimiz ile Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. arasında, erken kapama opsiyonlu, 60 ay vadeli bir Finansal Kiralama Sözleşmesi akdedilmesine,

3- Söz konusu sözleşme kapsamında doğan borcun tamamının ödenmesini müteakip taşınmazın mülkiyetinin şirketimizce geri alınmasına karar verilmiştir.

Alınan bu karar doğrultusunda gerekli işlemler tamamlanarak ilgili Tapu Devir İşlemlerinin tescili gerçekleşmiştir.

Saygılarımızla Kamuoyuna Duyurulur."