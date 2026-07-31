İzmir Demokrasi Üniversitesi öğrencisi Eren Yalçın Selvi, Buca’da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Erdem Caddesi'nde feci çarpışma

Kaza, dün akşam saatlerinde Buca Erdem Caddesi üzerinde meydana geldi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde okuyan Eren Yalçın Selvi, caddede yolun karşısına geçmek istedi. O sırada hızla gelen bir otomobil genç öğrenciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Selvi, asfalt zemine düşerek ağır yaralandı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine adrese hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Doktorların çabası yetmedi

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, durumu kritik olan Selvi'ye ilk müdahaleyi cadde üzerinde yaptı. Ambulansla acilen hastaneye götürülen talihsiz genç, yoğun bakıma alındı. Ancak verilen tüm uğraşlara rağmen 21 yaşındaki Eren yaşam mücadelesini kaybetti.

Polis ekipleri kazanın ardından olay yerinde inceleme yaparak araç sürücüsü hakkında adli süreç başlattı.

Cenazesi memleketine gönderildi

Eren Yalçın Selvi’nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Genç yaşta evlatlarını kaybeden aile gözyaşlarına boğulurken, üniversite arkadaşları acı haberle sarsıldı. Selvi'nin cenazesi, yarın memleketi Kayseri'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

