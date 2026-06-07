Son Mühür/ Merve Turan- Konak Belediyesi, yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte artan sivrisinek sorununa karşı ilçe genelinde başlattığı ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Hem vatandaşların konforunu korumak hem de halk sağlığını gözetmek için sahada olan ekipler, çalışmalarını belirli bir düzen içerisinde yürütüyor.

Haftanın 7 günü sahadalar

Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sivrisineklerle mücadeleyi yaz ayları boyunca kesintisiz olarak sürdürüyor.

Ekipler, ilçenin 111 mahallesinin tamamını kapsayacak şekilde haftanın 7 günü görev alıyor. Çalışmalar, sivrisinek yoğunluğunu en aza indirmek için gün boyu yoğun bir şekilde devam ediyor.

Günde iki vardiya çalışıyorlar

İlaçlama çalışmaları, daha verimli bir sonuç alabilmek için günde iki vardiya halinde planlanmış durumda. Bu sayede günün farklı saatlerinde çalışan ekipler, sokakları düzenli olarak tarıyor.

Araç üstü sistemlerin kullanıldığı bu süreçte, vatandaşlardan gelen geri bildirimler ve talepler de detaylıca değerlendirilerek programlamaya dahil ediliyor.

ULV teknolojisi kullanılıyor

Sahada sürdürülen mücadelede "ULV" (Ultra Low Volume) adı verilen püskürtme sistemi tercih ediliyor. Bu teknoloji, ilacın daha büyük bir alana daha etkili bir şekilde yayılmasını sağlıyor. Sineklerin üreme ve toplanma alanlarında çok daha uzun süreli ve kalıcı bir koruma kalkanı oluşturuluyor.

Sağlık Bakanlığı onaylı

Çalışmalarda kullanılan tüm materyaller, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ve çevre dostu içeriklerden oluşuyor.

Halk sağlığını birinci öncelik olarak gören belediye ekipleri, sokak sokak yaptıkları ilaçlama sürecinde doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyen, güvenli ürünler kullanmaya özellikle dikkat ediyor.