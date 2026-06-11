Buca Belediye Başkanı Görkem Duman yürütülen soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz günlerde tutuklanmış, ardından ise İçişleri Bakanlığı kararıyla birlikte görevinden uzaklaştırılmıştı. Başkanın tutuklanmasının ve görevden uzaklaştırılmasının ardından ise gözler yarın gerçekleştirilecek olan başkan vekili seçimine çevrildi.

Usta Gazeteci Hasan Çölmekçi ise Son Mühür TV ekranlarında yayınlanan Gündem Masası'nda, Buca Belediyesi'nin AK Parti'ye geçme ihtimaliyle ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu. Çölmekçi, "Şimdi 4 kişi geçerse CHP’ye ya da boş oy atması gerekiyor. 8 kişi atmaması lazım yani… Ama 4 kişi AK Parti’ye oy verirse o zaman orada başkanlık AK Parti’ye geçer..." yorumunda bulunurken aynı zamanda Menemen'i örnek göstererek, "AK Parti’nin önünde de bir Menemen örneği var. CHP de zaten bundan korkuyor. Menemen’de biliyorsunuz, Aydın Pehlivan gibi bir cabbar çıktı ve Menemen’de öyle hizmetler yaptı ki… İşte Buca’ya da mesela böyle bir adam gelir, öyle hizmetler yapar ki… Bir dahaki seçimlerde direkt AK Parti’ye geçer." ifadelerini kullandı.

Çölmekçi'nin bu açıklamalarının ardından vatandaşlardan da dikkat çeken yorumlar geldi. Çoğu Bucalı vatandaş, Buca Belediyesi'nin AK Parti'ye geçme ihtimalini olumlu karşıladı.

"AK Parti'ye geçerse Menemen'den daha iyi olacak!"

Çoğu Bucalı vatandaş Buca Belediyesi'nin AK Parti'ye geçme ihtimalini olumlu karşılarken ortaya, "Buca AK Parti'ye geçerse Menemen'den daha iyi olacak.", "İnşallah hizmet görürüz.", "Geçer inşallah.", "Keşke, CHP kavga ededursun atı alan Kızılçullu'yu geçer.", "İnşallah hayırlı birileri gelir hiç olmazsa Buca bataklıktan kurtulur.", "İzmir'i AK Parti'den başkası düzeltemez.", "Seve seve. Geçse. Her şey meydanda. Her yer rezillik. Pis kokuyor.", "İnşallah geçer. Bize ne Özgür ne de başkası lazım. Yeter artık rezil ettiniz koca İzmir'i." gibi yorumlar çıktı.