Alaçatı İzmir şehir merkezine yaklaşık 75-80 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Çeşme Yarımadası'nın girişinde konumlanan belde, Çeşme merkeze ise sadece 10 kilometre mesafede. İzmir-Çeşme Otoyolu sayesinde bu yol oldukça konforlu, üstelik güzergah boyunca deniz manzarası da size eşlik ediyor.

Alaçatı İzmir arası araçla kaç saat sürüyor?

Özel aracıyla yola çıkanlar için yolculuk ortalama bir saat sürüyor. Otoyolun hız limiti ve düzgün zemini sayesinde Konak'tan çıkan biri, trafik yoksa 50-55 dakikada Alaçatı tabelasını görebiliyor. Ama bir uyarı şart. Yaz hafta sonlarında, özellikle cuma akşamları ve pazar dönüşlerinde otoyol gişelerinde yoğunluk yaşanabiliyor. O saatlerde süre bir buçuk saate kadar uzayabiliyor. Erken çıkmak her zaman kazandırıyor.

Alaçatı İzmir hattında otobüsle ulaşım mümkün mü?

Arabası olmayanlar için de durum gayet rahat. Üçkuyular ve Fahrettin Altay bölgesinden Çeşme yönüne düzenli otobüs seferleri kalkıyor. Bu hatların önemli bölümü Alaçatı sapağından ya da belde içinden geçiyor. Yaz sezonunda sefer sıklığı artıyor, akşam geç saatlere kadar dönüş imkanı bulunuyor. Havalimanından gelenler ise önce şehir merkezine geçip oradan Çeşme hattını kullanabiliyor ya da doğrudan transfer araçlarını tercih edebiliyor.

Alaçatı İzmir'den günübirlik gidilir mi?

Kesinlikle gidilir, hatta İzmirlilerin klasik hafta sonu rutinlerinden biri bu. Sabah kahvaltısını taş sokaklarda yapıp öğleden sonra Ilıca ya da çevredeki koylarda denize giren, akşam da Kemalpaşa Caddesi'nde yemek yiyip dönen binlerce kişi var. Rüzgar sörfü meraklıları için Alaçatı'nın dünyaca ünlü sörf okulları da günübirlik programa eklenebiliyor. Bir saatlik mesafe, bu tarz bir plan için ideal. Tek tavsiye, sezonda yer bulmak zorlaşabildiği için restoran rezervasyonunu önceden yaptırmak ve park yeri telaşına karşı beldeye erken saatte girmek.