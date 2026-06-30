Kadim dostumdu... Aynı yıllarda liseyi bitirmiştik... O iş dünyasını seçti; ben de gazeteciliği... Dümdüz söylemek gerekirse... Bu hayat ve... Mesleklerimiz bizi yordu! Dün... O’nun için Çok özel bir gündü...

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar...

Dünkü...

EBSO Haziran meclis toplantısında...

Seçimlerde “yönetim kurulu başkan adayı olmayacağını” açıkladı...

Şaşırdım mı?

Hayır...

Çünkü...

Kadim dostum Ender Yorgancılar ile...

Tam da “bir yıl önce şu sıralarda / 23 Haziran 2025” akşam üstü...

Buluşup bir röportaj yapmıştık...

Şu soruyu sormuştum:

“Bu kadar iştaha ile anlattığınız EBSO’yu neden bırakmak istiyorsunuz?”

Ender Yorgancılar...

Kimilerinin kulaklarını çınlatan bir cevap vermişti; aynen şöyle:

“Ben dört dönemdir Başkanlık yapıyorum... Bir dönem de Meclis Başkanlığı yaptım... İlk Yönetim Kurulu seçimimde, benimle beraber üç aday arkadaşımız vardı; ben başkan oldum... Ondan sonraki üç seçimde rakip çıkmadı... Türkiye’nin 365 oda ve borsası var ve hiç bir odada olmayan üç dönem üst üste aynı başkan rakibi olmadan seçime giriyor... Bu da görülmemiş bir şey... Ben üç dönemdir de TOBB’da Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı yapıyorum ama her şeyin bir başlangıcının olduğu gibi sonunun da olması gerektiğini düşünüyorum... Geçen dönem çok sevdiğim kardeşim Mahmut (Özgener), çok sevdiğim kardeşim Işınsu ve Rifat Bey çok ısrar etti... Onların hatırı için bir dönem daha seçime girdim...”

Yorgancılar böyle deyince, yeni soruyu yolladım:

“Ya, bundan sonrası?”…

Yorgancılar şöyle dedi: “Daha seçimlere bir yıl var... Bugünden birtakım şeyleri söylemek mevcut yönetim açısından da doğru değil...”

Dayanamadım; “Ama efsane olmak da çok güzel değil mi?” deyiverdim...

Noktayı, her zaman olduğu gibi yine Ender Yorgancılar koydu:

“Bunca sene bir şeyleri efsane olmak için değil, arkasında iyi eserler bırakmış denilip, teşekkür edilmesi benim için en büyük efsanedir... Teşekkür duymak, diğer kelimelerin hepsinin önüne geçiyor...”

*

O gün ayrıca ne demişti Ender Başkan?

Hatırlatayım...

Son derece duygusal bir seslenişin sadece iki cümlesi:

“EBSO nesilden nesile devam eden bir emanet...

O emaneti alnımın akıyla devretme vaktimin yaklaştığı bir meclis toplantısındayım...”

*

Bitiriyoruz...

...Ve, duyguların coştuğu an...

Kürsüden, salonda konuşmasını gerçekleştiren Ender Yorgancılar, bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını duyurdu ve dört dönemdir kesintisiz yürüttüğü yönetim kuruluğu başkanlığına veda edeceğini söyledi ve arkasını şöyle getirdi:

“Öncelikle yaşamım boyunca memleketime olan borcumu nasıl öderim diye baktığımda Atatürk’ün bize söylediği “çalışarak” konusundan yola çıktım... Ben bunların hepsini çalışarak ülkeme faydam dokunur düşüncesi ile yaptım... Köklü kurumların bir duruşu vardır... EBSO’ da öyle... EBSO nesilden nesile devam eden bir emanet... Son üç yıldır rakipsiz seçimlere girdim... Koltuklar geçici, bırakılan izler kalıcıdır... Siyaseti kurumdan içeri sokmadık... Bayrağı devralacak tüm arkadaşlara “Bozuk paralar daima ses yapar!” şeklindeki Rus atasözünü hatırlatmak istiyorum... İzmir’in kurumlarıyla kurduğumuz birlik kültürünü yaşatın, EBSO’nun menfaatlerini ön planda tutun... Oda her türlü menfaatin önünde gelmeli, üretim gönül işidir, sevdayla heyecanla çalışın... Ben değil biz... Bu kurum hepimizin...”

Nokta...

Hamiş: Yorgancılar’ın konuşmasının ardından tüm meclis üyeleri Ender Başkan’ı ayakta alkışladı ve Yorgancılar meclis üyeleriyle helalleşti...

Sonsöz: “Edep aklın tercümanıdır... Herkes edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar değerlidir... / Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî...”