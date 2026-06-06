Son Mühür/ Emine Kulak- Buca Belediyesi’ne yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildikten sonra mahkemece tutuklanan önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın mahkemedeki savunma zaptına ulaşıldı. Resmi belgede yer alan ifadelere göre Kılıç, hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddederek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Gizli Tanık Beyanları Çelişkili, Gerçeği Yansıtmıyor"

Emniyette verdiği ayrıntılı ifadeleri tekrar ettiğini belirten Erhan Kılıç, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti. Eski Başkan Kılıç, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu konuda daha önce emniyette ayrıntılı olarak beyanda bulundum, o beyanım doğrudur, tekrar ederim. Birol Buyruk benim zamanımda başkan yardımcılığı yapmadı, memurdu. Bir iki ay sonra da istifa edip gitti. Mehmet Atalay imar müdürü olarak 1-2 ay olarak çalışmıştır. Deniz Yücel'e 2024 seçimleri için '2024 yılında Kekliktepe'de ev aldığım' yazılmış. Deniz Yücel'in aldığı ev Urla merkezdedir. Evi de 2020 yılında aldı. Deniz Yücel 2024 yılı seçimlerinde beni desteklemedi ve Görkem Duman'ı destekledi."

"Ayağım Kırıldı, Bir Yıl Yatalak Kaldım; Müteahhitleri Tanımam"

Siyaseten ve hukuken bir dönem tamamen koptuğunu belirten Kılıç, geçmişte yaşadığı sağlık sorunlarına ve belediyedeki idari süreçlere dikkat çekti:

"Çağdaş Kaya 2023 yılında ilçe başkanı olmuş ve biz tamamen ayrıldık. O tarihten sonra Kasım aylarında ayağım kırıldı, yaklaşık 1 yıla yakın yatalak kaldım. Bu adamlar hastane ziyaretinden sonra benimle irtibata geçmediler. Görkem'e bir kere 'hayırlı olsun'a gittim. Müteahhitlerin hiçbirisini tanımıyorum. Makamda da görüşmedik. Mahmut Zengin benim dönemimde imar müdürlüğü yapmadı. 2023 yılında depremden önce bir şikayetten dolayı mülkiye başmüfettişi geldi. Benim dönemim bitene kadar belediyenin her şeyini denetledi. Gizli tanık beyanları gerçekleri yansıtmamaktadır ve çelişkilidir. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum."

Avukatlardan "Para Trafiği Yok" Savunması

Erhan Kılıç’ın müdafi avukatı hakimlik sorgusunda müvekkiline yönelik suçlamaların hiçbir somut delile dayanmadığını belirtti. Savunma makamı, dosyada herhangi bir usulsüzlük ya da mali suç unsuru bulunmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kaydetti:

"Müvekkilime herhangi bir isnat edilen suç yoktur. Herhangi bir para trafiği yoktur. Dosya kapsamında müvekkilimin aleyhine bir delil yoktur. Sabit ikameti bulunan şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere öncelikle bihakkın, olmadığı takdirde adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle serbest bırakılmasını talep ederiz."