Son Mühür- Basketbolda tüm İzmir'i gururlandıran Karşıyaka Eren Şahin Eronat Ortaokulu Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan tek devlet okulu oldu. Eren Şahin Eronat Ortaokulu, oynadığı tüm müsabakalarda rakibe hiç şans vermedi. Sezonu 24 maç, 24 galibiyet ile Türkiye şampiyon olarak tamamladı.

Manisa'daki büyük final ve şampiyonluk düdüğü

Rekora adını yazdıran gençler final maçını Manisa'da gerçekleştirdi. Kocaeli Özel Evrensel Ortaokulu ile karşılaşan ekip yine adından söz ettirerek maçı 67-48 skoruyla tamamladı. Müsabakanın bitiş düdüğü ile ekip adeta bayram havasına büründü.

10 ilden 8 takım kıran kırana mücadele etti

8-12 Haziran tarihleri arasında Manisa'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda genç yetenekler tam 10 farklı ilden gelen 8 erkek takım Türkiye şampiyonluğu için kıran kırana mücadele etti.

Teknik kadro ve şampiyonluğa giden namağlup yol

Baş Antrenör Gediz Cizmeli, Efecan Akdoğaner ve Ata Başaran yönetimindeki Eren Şahin Eronat Ortaokulu Küçük Erkek Basketbol Takımı, finalde Kocaeli Özel Başiskele Evrensel Matematik Köyü Koleji Ortaokulu ile karşılaştı. 67'ye 48 biten maç sonunda Eren Şahin Eronat Ortaokulu Küçük Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonu oldu. İzmir de oynamış olduğu 15 maçı da kazanıp namağlup İzmir Şampiyonu olan takım, Antalya da yapılan Türkiye Şampiyonası Yarı Final Grup maçlarında oynadığı 4 maçı da kazanıp adını finale yazdırmıştı.