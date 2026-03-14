Son Mühür / Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, İran’ın Yuan ile ödeme yapan gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin vermeyi değerlendirdiği yönündeki gelişmeleri yorumladı. Baş, 4 Mart’ta Trabzon’da yaptığı konuşmada, bunun ABD’nin küresel para sistemi ve savaş politikalarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu anlattığını hatırlatarak, “İran doğru yerden gidiyor” ifadelerini kullandı. İran’ın stratejisinin, dünya ticaretinde dolar yerine ulusal para birimlerinin kullanılmasını teşvik ettiğini öne süren Baş, bu durumun küresel güç dengelerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Sosyal medyasından açıklamalarda bulunan Baş, “İran, Yuan ile ödeme yapan gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin vermeyi değerlendiriyor. 4 Mart’ta Trabzon’da yaptığım konuşmada Amerika’nın bu sebepten savaşa girdiğini anlatmıştım. İran doğru yerden gidiyor” dedi.

“Amerika’nın derdi ne?” dedi ve anlattı

Genel Başkan Baş, Trabzon’da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Amerika, İran'a ve Venezuela'ya niye bu kadar şiddetle yaklaşıyor? Amerika diyor ki hem Venezuela'ya, hem Çin'e, hem İran'a. Siz diyor, aranızda ticaret yaparken kendi milli paralarınızı kullanmayacaksınız diyor. Ne kullanacaksınız? Amerikan doları. IMF'nin para sepetinde doların yüzde 78, yüzde 79 kullanım ağırlığının son yıllarda yüzde 40'lara kadar düşmesiyle Amerika'nın saldırganlaşması aynı döneme denk geliyor. Yani neymiş Amerika'nın derdi? Dünyada kullanılan rezerv paranın Amerikan doları olarak kalması. Şimdi dünya uyandı, ‘Biz petrol alıp satıyoruz, altın alıp satıyoruz, pirinç alıyoruz, baklagil alıyoruz, ekmek alıyoruz. Bu ticaretlerin tamamında Amerika para kazanıyor. Oturduğu yerde. Biz kendi paralarımızı kullanalım ticaretlerimizde. Böylelikle daha karlı oluruz’ dedi. Ve Amerika düğmeye bastı. Bütün dünyayı olağanüstü derecede kaosa sürüklüyor.”

“Para savaşından bahsediyoruz”

Aynı konuşmada bütün dünyanın büyük bir mücadelenin eşiğinde olduğunu da sözlerine ekleyen Baş, “Asya'yı, Orta Doğu'yu, Avrupa'yı, Amerika kıtasını etkileyen bir para savaşından bahsediyoruz. Benim paramı kullandın, kullanmadın, kendi paranı rezerv para yaptın, yapmadın. Kavga bu. Bütün bu kavga nereden çıktı? 2005 yılında Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli'nde yazdığı, milli paralarla ticaret dediğimiz olay bugün dünyanın seyirleri işler alıyor. Bu bahsettiğimiz milli ekonomi modeli bizim parti programımız. İktidar olunca ne yapacak? Milli ekonomi modelini hayata geçirecek. Dünyanın geldiği bu konjonktürde evet hem ülkemizin, hem dünyanın bağımsız Türkiye partisine ihtiyacı var” mesajı vermişti.