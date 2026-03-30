Son Mühür/ Erkan Doğan- Sağlık Bakanlığı tarafından depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz yıl Aralık ayında kapatılan İzmir Bozyaka Hastanesi yıkım ve hafriyat çalışmaları başladı. Yıkım tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak ihalenin ardından hastane alanına 400 yataklı modern bir hastane inşa edilecek.

İzmir Bozyaka Hastanesi’nin kapatılmasına bölgede yaşayan halk ve sivil toplum örgütleri tepki göstermişti. Hastanenin 2025 yılı Aralık ayında kapatılmasıyla, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hasta yükü bir kat daha artmıştı. Hastane yönetimi eski bir binada hastalara kaliteli hizmet vermeye çalışırken, İzmirliler, Bozyaka Hastanesi’nin yeniden hizmete başlaması merakla bekliyor. Bozyaka Hastanesi’nin inşaat ve hafriyat çalışmaları 210 gün sonra tamamlanması bekleniyor.