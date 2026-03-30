Son Mühür- Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, belediye personeline yönelik başlattığı uyuşturucu testleriyle gündeme geldi. Test sonuçlarına göre yaklaşık 50 personelin işine son verildi, test vermek istemeyen çok sayıda çalışan ise istifa etti.

Bu gelişmeler, yalnızca Keçiören Belediyesi ile sınırlı kalmayıp, ülke genelinde belediyelerdeki denetim mekanizmalarının etkinliği konusunda ciddi tartışmalar başlattı. Uzmanlar, benzer uygulamaların sadece tek bir birimde değil, farklı müdürlüklerde görev yapan tüm personeli kapsaması gerektiğini vurguluyor.

Sivas’ta gerçekleşen bir narkotik operasyonu ve belediye çalışanının gözaltına alınması, belediyelerdeki genel denetim anlayışına dair soru işaretlerini artırdı. Kamuoyunun gündeminde şu kritik sorular yer alıyor: Olay anında personel görevde miydi? Kamera kayıtları ve araç incelemeleri yapıldı mı? İdari süreçler mevzuata uygun yürütüldü mü?

Yaşanan gelişmelere tepki göstererek, denetim süreçlerinin yalnızca tek bir birimde değil, tüm kamu yapısında eşit şekilde uygulanması gerektiğini vurgulandı.

Sivas operasyonu hakkında peş peşe sorular

Sivas’ta gerçekleşen bir narkotik operasyonu sonrası belediye çalışanın gözaltına alınmasına ilişkin çeşitli sorular yöneltildi;

“ O gün ne oldu, Gözaltına alınan personel olay anında görevde miydi, O gün için resmi kayıtlarda nasıl bir işlem yapıldı, İlgili personele yönelik idari süreç başlatıldı mı, kamera Kayıtları Nerede?, Olayın yaşandığı birime ait kamera kayıtları incelendi mi?, Bu kayıtlar zamanında muhafaza altına alındı mı?, Soruşturma açısından kritik olabilecek görüntülerle ilgili bir değerlendirme yapıldı mı?”

“Tekil olay mı, sistem açığı mı?”

Öte yandan diğer soruları ise şu şekilde;

“Makam Aracı İncelendi mi?

Olayla ilişkilendirilen herhangi bir resmi araç var mı?

Araç içerisinde teknik bir arama gerçekleştirildi mi?

Bu tür bir işlem yapıldıysa resmi bir tutanak var mı?

Denetim mekanizması işledi mi?

Kurum içindeki görevlendirme süreçleri nasıl yürütülüyor? Denetim mekanizmaları bu tür durumları önleyebilecek düzeyde mi?

İdari süreçler gerçekten mevzuata uygun mu?

Asıl tartışma; tekil olay mı, istem sorunu mu? Kamuoyunda en çok konuşulan soru şu: Bu olay sadece birim bazlı bir sorun mu? Yoksa belediyelerde daha geniş bir denetim zaafının işareti mi?”