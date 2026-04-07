Son Mühür- İran merkezli savaş ve Hürmüz Boğazı merkezli enerji krizinin gölgesinde yön bulmaya çalışan BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü ilerisi adına umut verici bir performans sergiledi.

Önceki kapanışına göre 175.97 puan artışla Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değerlenip 13.112,31 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,94, holding endeksi yüzde 1,40 değer kazandı.

Endeks haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.03 düşüşle 13.108 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 12.900 ve 12.800 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar tedirgin...



ABD medyasında İran'la kalıcı bir anlaşma için 45 günlük bir ateşkesin görüşüldüğü haberlerinin ardından bölgedeki kaosun sona ereceğine dair umutlar tazelendi.

Asya borsaları Japonya hariç pozitif bir görüntü sergiledi.

Hong Kong'da işlemlerin kapalı olduğu günde Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselişle işlem görürken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyretti.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Yatay bir seyir izleyen ons altın 4.647 dolardan,

gram altın 6.659 liradan,

gümüş 72,18 dolardan,

yükselişini sürdüren Brent petrol 111,13 dolardan,

Bitcoin 68.480 dolardan alıcı buluyor.

