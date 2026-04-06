Orta Doğu'da tırmanan ABD-İsrail-İran gerilimi, küresel petrol piyasalarında adeta deprem etkisi yarattı. Enerji krizinin dünya çapında hissedilmesiyle birlikte brent petrol fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da doğrudan hedef aldı. İstasyonlarda uzun kuyruklar oluşturan araç sahipleri, iddia edilen o dev zammın detaylarını ve son durumu öğrenmek için arama motorlarına akın etti.

7 NİSAN 2026 AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ? AKARYAKIT ZAMMI İPTAL Mİ OLDU?

Araç sahipleri 7 Nisan 2026 sabahına büyük bir zam haberiyle uyandı. Kulislerde dolaşan ve büyük paniğe yol açan iddialara göre bu gece yarısından itibaren motorine 7.67 TL, benzine ise 2.29 TL gibi devasa bir zam geleceği belirtildi. Ancak yapılan son resmi değerlendirmeler ve açıklamalarla birlikte sürücülere rahat bir nefes aldıracak haber verildi. Hem motorin hem de benzin grubuna yapılması planlanan bu yüklü zam kararı iptal edildi.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR, ZAMMI NASIL ENGELLEDİ?

Türkiye'de küresel enerji krizinin ve döviz kurundaki ani artışların vatandaşı doğrudan ezmemesi için "Eşel Mobil" sistemine geçiş yapıldı. Bu sistem, uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan artışların akaryakıt pompa fiyatlarına yansımasını önlemek amacıyla Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) feragat edilmesini sağlıyor.

Normal şartlarda benzine yansıması beklenen 2.29 TL'lik zammın, eşel mobil sisteminin devreye girmesiyle önce 57 kuruşa düşeceği hesaplandı. Ardından alınan nihai kararla birlikte bu artış tamamen sıfırlanarak iptal edildi ve vatandaşın yüksek zamlardan etkilenmemesini sağlandı.

İZMİR ANKARA İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI (6 NİSAN 2026)

Avrupa Yakası Benzin: 62.60 TL

Avrupa Yakası Motorin: 77.47 TL

Avrupa Yakası LPG: 34.99 TL

Anadolu Yakası Benzin: 62.45 TL

Anadolu Yakası Motorin: 77.32 TL

Anadolu Yakası LPG: 34.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI (6 NİSAN 2026)

Benzin: 63.57 TL

Motorin: 78.60 TL

LPG: 34.87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI (6 NİSAN 2026)

Benzin: 63.85 TL

Motorin: 78.87 TL

LPG: 34.79 TL