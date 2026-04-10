Son Mühür- Orta Doğu'daki gerilimin gölgesinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 15 günlük geçici ateşkes haberinin ardından üst üste iki gün boyunca günü artıda kapattı.

Önceki kapanışa göre 152,16 puan yükselen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kazanarak 13.689,00 puandan tamamladı.

Endeks haftanın son işlem gününe yüzde 0.62'lik yükselişle 13.774 puandan giriş yaptı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Asya borsaları artıda kapattı...



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazandı.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 4.761 dolardan,

gümüş 75.81 dolardan,

Brent petrol 96.85 dolardan,

Bitcoin 72.146 dolardan alıcı buluyor.