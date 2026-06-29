Ekonomide meydana gelen finansal sıkıntılar sebebiyle konkordato başvuruları devam ederken, 29 Haziran tarihinde yayımlanan yeni kararlar çerçevesinde dört şirketin daha konkordato kapsamına alındığı öğrenildi. Mahkemeler tarafından verilen geçici mühlet kararları ile birlikte söz konusu firmaların mali durumlarının incelenmesi ve konkordatonun başarı şansının değerlendirilmesi sürecine start verilmiş oldu.

Söz konusu şirketler şu şekilde:

- KDK Turizm İnşaat Lojistik Depo A.Ş.

- Sirmen İnşaat Taahhüt Nakliyat ve Ticaret Ltd. Şti.

- Perga Yapı Enerji Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- Görki İnşaat Taahhüt Turizm Talih Oyunları ve Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Konkordato komiserlerine görev!

Mahkemeler tarafından verilmiş olan geçici mühlet kararları çerçevesinde şirketlerin mali yapılarının denetlenmesi için konkordato komiserlerinin görevlendirildiği öğrenildi. Bu çerçevede şirketlerin bazı yönetim işlemleri komiser denetiminde olacak ve mahkemeler, hazırlanacak raporlar çerçevesinde konkordato sürecinin devam edip etmeyeceğine karar vermiş olacak.