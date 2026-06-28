Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliğini artıran ve karbon emisyonlarını azaltan işletmeleri performans esaslı hibe desteğiyle teşvik edecek EKA Destek Programı'nı hayata geçiriyor. Programla, belirlenen performans kriterlerini karşılayan işletmelere enerji giderlerinin yüzde 30'u oranında hibe sağlanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre program; sanayi tesisleri, ticari binalar ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri kapsayacak. Bu işletmelerin enerji yoğunluğunu, spesifik enerji tüketimini ya da karbon emisyon yoğunluğunu azaltması teşvik edilecek.

ÜRETİM MALİYETİ DÜŞECEK, REKABET GÜCÜ ARTACAK

Programla enerji verimliliğinin artırılması, işletmelerin üretim maliyetlerinin düşürülmesi, uluslararası rekabet gücünün desteklenmesi ve düşük karbonlu ekonomiye geçişin hızlandırılması hedefleniyor.

COP31 YILINA ÖZEL KARBON ÖNCELİĞİ

Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 2026 yılına özel olarak karbon emisyon yoğunluğu kriteri önceliklendirilecek.

