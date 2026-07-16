İzmir Bornova'ya bağlı İnönü Mahallesi'nde yer alan ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın meydana geldi. Saat 12.50 sıralarında yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarının ardından bölgeye çok sayıda orman yangını söndürme ekibi sevk edildi.

İhbar sonrasında kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangının büyümesini önlemek için hızlı şekilde müdahale gerçekleştirdi. İlk söndürme çalışması saat 13.00 itibarıyla yapıldı.

Havadan ve karadan yoğun mücadele!

Yangının kontrol altına alınması için hava ve kara unsurları eş zamanlı olarak görev gerçekleştirdi. Müdahalede 2 yangın söndürme uçağı ile 4 helikopter havadan destek gerçekleştirirken, karadan ise 16 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 1 dozer alevlerle mücadelede bulundu.

Koordineli şekilde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yangının çevredeki ormanlık alanlara sıçraması engellendi. Ekiplerin aralıksız mücadelesi sonucunda alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor!

Yangının kontrol altına alınması sonrasında ekipler, olası yeniden tutuşmaları önlemek için bölgede soğutma çalışmalarını devam ettiriyor. Riskli noktalarda detaylı incelemeler gerçekleştirilirken, yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar titizlikle sürüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik incelemelere start verilirken, yetkililer özellikle sıcak hava ve rüzgarın etkili olduğu günlerde vatandaşlardan ormanlık alanlarda daha dikkatli olmalarını talep etti.