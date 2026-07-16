Son Mühür- CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Türk savunma sanayisindeki aksaklıklar, geciken projeler ve yönetimsel sorunlara dair yazılı bir açıklama yaptı.

Sektördeki başarıların takdir edilmesi gerektiğini söyleyen Bağcıoğlu, bununla birlikte önemli projelerdeki gecikmeler için acilen özeleştiri yapılması ve düzeltici adımların atılması çağrısında bulundu.

"Düzeltici tedbirlerin alınması ve özeleştiri yapılması zorunludur"

Savunma sanayisindeki insan kaynağı ve yönetim modeline vurgu yapan Bağcıoğlu, sektörün siyasi ya da kişisel kaygılardan uzak tutulması gerektiğini vurguladı.

Bağcıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Milli savunma sanayisinde; etkin, adil ve denetlenebilir proje yönetimi ile kayırmacılıktan uzak liyakata dayalı personel yönetimi esastır.

Milli savunma sanayisinde Türk milletinin ortak eseri başarılarla gurur duyarken, bazı konularda da düzeltici tedbirlerin alınması ve özeleştiri yapılması zorunludur."

Geciken projeler ve S-400 tartışması

Bağcıoğlu, Türkiye'nin hava savunma sistemi ve ana muharebe alanındaki yaşanan takvim sapmalarına işaret etti.

S-400 süreci, Altay tankı ve TF-2000 muhribi gibi stratejik projelerdeki gecikmelerin altını çizen emekli Tümamiral, "Halen çözülemeyen S-400 hava savunma sistemi fiyaskosunun, yönetim zafiyeti nedeni ile Altay tankı ve TF-2000 hava savunma muhribi projelerindeki gecikmenin, tüm devletler ciddi ilerlemeler kaydetmişken, Çelik Kubbe Entegre Hava Savunma Sistemi Projesine geç başlanmasının, muharip hava gücündeki zafiyetin, (23 yılda sadece 30 F-16’nın envantere girmesinin), Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın arama kurtarma helikopteri zafiyetinin, TCG Anadolu’nun proje başlangıcında hedeflenen havadan kuvvet aktarımı ve darbe kapasitesinin yetersiz kalmasının, insansız hava araçlarında ulaştığımız üstün başarıya, İnsansız Deniz Araçlarında ulaşamamızın, ağır nakliye helikopteri, kargo/nakliye uçağına olan ihtiyacın çözülememesinin sorumluluğunun yüklenilmesi ve düzeltici tedbirlerin alınması zorunludur." ifadelerini kullandı.