Son Mühür- Yaz akşamlarının en sevilen aktivitelerinden biri olan açık hava sinemeları Bornova'da coşkuyla karşılandı. Bornova Belediyesi'nin çocuklar ve aileler için düzenlediği Açık Hava Sineması Yaz Animasyon Film Günleri, Evka-4 Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi arkasında gerçekleştirilen ilk gösterimle başladı.

İlk film gösteriminin "Otel Transilvanya 3" olduğu etkinlik yoğun ilgiyle karşılandı. Çocuklar aileleriyle birlikte açık havada film izlemenin keyfini yaşarken, patlamış mısır ve limonata ikramı da etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Yaz boyunca farklı noktalarda ücretsiz sinema keyfi

Yaz boyunca mahalle kültürünün canlanacağı etkinlikte animasyon filmleri Bornova'nın farklı noktalarında ücretsiz olarak izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Tüm gösterimler saat 21.00'de başlayacak.

Başkan Ömer Eşki: "Güzel anılar biriktiriyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinliklerin gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "İlk gösterimimizde çocuklarımızın ve ailelerimizin mutluluğunu görmek bizleri çok sevindirdi. Açık hava sinemasıyla hem mahalle kültürünü yaşatıyor hem de çocuklarımızın yaz tatiline güzel anılar ekliyoruz. Tüm Bornovalıları kalan gösterimlerimize davet ediyorum." dedi.