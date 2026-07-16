Bornova ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’nin üst kısımlarında bulunan ormanlık alandan, saat 12.50 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı.

Kuru otlar ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri fark eden çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. İhbarların arka arkaya gelmesiyle birlikte bölgede büyük bir hareketlilik başladı.

Sadece 10 dakikada ilk müdahale yapıldı

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, gelen ihbarın hemen sonrasında bölgeye en yakın ekiplerini sevk etti. Yangın söndürme işçileri ve araçlar, saat 13.00 itibarıyla yangının başlamasından yalnızca 10 dakika sonra alevlerin olduğu bölgeye ulaştı. Rüzgarın yönüne göre hareket eden ekipler, alevlerin önünü kesmek için hızlıca harekete geçti.

Havadan ve karadan çalışmalar sürdürülüyor

Yangının daha geniş bir alana yayılmasını engellemek için bölgede adeta seferberlik ilan edildi. Zorlu arazi koşullarında işi kolaylaştırmak adına gökyüzünde 2 uçak ve 4 helikopter sürekli sorti yaparak alevlerin üzerine tonlarca su bırakıyor.

Karadan ise alevlerin yayılmasını önlemek adına 16 arazöz ile 6 su ikmal aracı aralıksız çalışırken, yangın emniyet şeritleri açmak üzere 1 dozer de sahada aktif olarak görev alıyor.