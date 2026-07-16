Son Mühür- Siyasetteki üslup tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyasi analizleri ve çıkışlarıyla tanınan Zeki Fidan, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın son dönemlerdeki çıkışlarını oldukça sert sözlerle hedef gösterdi. Fidan, partinin kurucu değerlerinden uzaklaştığını vurgulayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Siyasette eleştirinin meşru oluşundan ama asıl önemli olan şeyin uslüp ve temsil ettiği değerler olduğundan bahseden Fidan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Siyasette eleştiri meşrudur. Ancak bir siyasetçiyi asıl tanımlayan, kullandığı dil, sergilediği üslup ve temsil ettiği değerlere gösterdiği saygıdır. Kamuoyunda 'Zıp Zıp Mahir' olarak anılan Ali Mahir Başarır, uzun süredir sert çıkışları, kavgacı tavrı ve zaman zaman ölçüyü aşan söylemleriyle gündeme gelmektedir.

Adı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen CHP'nin şaibe karıştırılan 38. Kurultayı sürecinde de sıkça anılmıştır. O günden bugüne kullandığı üslup ve sergilediği davranışlar, toplumun önemli bir kesiminin tepkisini çekmeye devam etmektedir."

"İhraç kararından sonra dili daha da bozuldu"

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay sonrasındaki tarihi çıkışına atıfta bulunan Fidan, suçlamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecinin ardından dile getirdiği, 'Beni sırtımdan hançerlediler.' sözleriyle tarif ettiği ekibin içinde yer aldığı yönündeki değerlendirmelerin odağında da CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır bulunmaktadır.

Sonraki süreçte kullandığı dil ve sergilediği tavır, bu eleştirilerin daha da güçlenmesine neden olmuştur. MYK kararıyla CHP'den ihraç edilmesinin ardından ise kullandığı dilin dozu daha da artmıştır.

CHP Genel Merkezi önünde Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak beddua etmesi, ardından CHP İzmir İl Başkanı olarak atanan Selim Utku Gümrükçü hakkında 'yarasa' benzetmesi yapması, siyasi eleştirinin sınırlarını aşan, kırıcı ve kutuplaştırıcı bir anlayışın yansımasıdır."

"Gülşah Durbay'ın adını taşıyan merkezin açılışı tam bir utanç tablosudur"

Zeki Fidan’ın tepki gösterdiği noktalardan biri de Bornova Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Gençlik Merkezi açılışı oldu. Hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın isminin verildiği merkezin açılışının Ali Mahir Başarır'a yaptırılmasını "utanç tablosu" olarak nitelendiren Fidan, şu eleştirileri yöneltti:

"Bu zatın kamuoyunda tepki çeken söylemlerine rağmen Bornova Belediyesi tarafından, geçtiğimiz Aralık ayında henüz 37 yaşında yaşamını yitiren Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın adının verildiği Gençlik Merkezi'nin açılışını yapmasının uygun görülmesi de ayrıca düşündürücüdür. Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin böyle anlamlı bir açılışı bu zata yaptırması, benim açımdan tam bir utanç tablosudur. Gülşah Durbay'ın adını taşıyan bir merkezin açılışı; toplumu ayrıştıran söylemlerle gündeme gelen bir isme değil, onun anısına yakışacak vakar, nezaket ve ortak vicdan anlayışıyla gerçekleştirilmeliydi. Çünkü isimler kadar, o isimlerin hangi anlayışla temsil edildiği de önemlidir."

"CHP kuruluş felsefesinden uzaklaşıyor"

"CHP'nin siyaset dili ve yönetim anlayışının kuruluş felsefesinden uzaklaştığını düşünenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır" diyen Fidan sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Bugün gelinen noktada, 38. Kurultay'ın ardından CHP'nin siyaset dili ve yönetim anlayışının kuruluş felsefesinden uzaklaştığını düşünenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi'ni diğer siyasi partilerden ayıran temel değerler; halkçılık, liyakat, hukuk devleti, sosyal adalet, eşitlik ve dayanışmadır.

Sosyal demokrasi; hakaretle değil fikirle, öfkeyle değil sağduyuyla, kutuplaşmayla değil toplumsal uzlaşıyla güçlenir. CHP'nin yeniden kurucu değerlerine dönmesi; kişisel hesaplaşmaları değil, halkın sorunlarını önceleyen, hukuka bağlı, liyakati esas alan ve birbirine saygıyı temel alan bir siyaset anlayışını hâkim kılmasıyla mümkündür.

Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek gücü; bağıranlardan değil, birleştirenlerden; hakaret edenlerden değil, çözüm üretenlerden; kişisel hırslardan değil, Cumhuriyet'in kurucu değerlerine bağlı sosyal demokrat anlayıştan gelir."