Son Mühür- Yaz aylarını değerlendirmek isteyen Bornovalılara müjde Bornova Belediyesi'nden geldi. Bornova Belediyesi'nin Hobi ve Beceri Edindirme Yaz Kursları, 10 farklı merkezde 25 branşta 1.706 kursiyeri sanat, spor ve kültürle buluşturuyor. 7'den 70'e demenin az kaldığı kurslara katılım için yaş skalası 5-80 olarak belirlendi. 2026 yılı içinde kış ve yaz dönemlerinde kurslardan yararlanan toplam kursiyer sayısı ise 3.813'e ulaştı.

5 yaşından 80 yaşına herkes için sanat ve spor

Okulların kapanmasıyla birlikte başlayan kurslarda çocuklar tatillerini sanatla, müzikle, sporla ve kültürel etkinliklerle değerlendirirken, 5 yaşından 80 yaşına kadar uzanan geniş yaş aralığındaki kursiyerler de yeni beceriler kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Eğitim dönemi 28 Ağustos’a kadar sürecek

3-14 Haziran 2026 tarihleri arasında alınan kayıtların sonrasında başlayan Yaz Dönemi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları, 29 Haziran-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

25 farklı branşta 424 sınıf açıldı

Yaz döneminde 1.706 kursiyer için 424 sınıf oluşturulurken, kursiyerler 25 farklı branşta eğitim alıyor. Akıl Oyunları, Bağlama, Bale, Bendir, Çalgı Yapım Atölyesi, Çocuk Korosu, El Sanatları, Ev Tekstili, Elektro Gitar, Fotoğrafçılık, Gitar, Halk Oyunları, Kadın Korosu, Kanun, Keman, Konservatuvar Hazırlık, Latin Dansları, Modern Dans, Piyano, Resim, Satranç, Seramik, Sirtaki, Vurmalı Çalgılar ve Zumba kursları yaz aylarının favorileri arasında.

Başkan Eşki: "Yaşam boyu öğrenmeyi destekliyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Hobi ve Beceri Edindirme Kursları'nın her yaştan Bornovalıya hitap ettiğini belirterek, "Çocuklarımızın yaz tatilini sadece dinlenerek değil, yeni beceriler kazanarak, sanatla ve sporla iç içe geçirmelerini önemsiyoruz. Aynı zamanda 5 yaşından 80 yaşına kadar her vatandaşımızın kendini geliştirebileceği, sosyalleşebileceği ve mutlu olacağı ortamlar oluşturuyoruz. Bornova'da yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen anlayışımızla kurslarımızı her yıl daha da büyütmeye devam edeceğiz." diye konuştu.