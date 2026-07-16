Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan ve işitme kaybı bulunan dar gelirli vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için işitme cihazı desteği sağlayacağını duyurdu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek çalışma doğrultusunda, başvurusu onaylanan vatandaşlara işitme kaybının derecesi ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda ücretsiz cihaz tedariki yapılacak.

Detaylı bilgi için iletişim hatları aktif edildi

Belediyeden yapılan açıklamada, işitme cihazı desteğine ilişkin detaylı bilgi edinmek ve başvuru sürecini başlatmak isteyen vatandaşların belediyenin ilgili ekipleriyle doğrudan telefon üzerinden iletişime geçebileceği belirtildi.

Bu kapsamda bilgi almak isteyenlerin 0232 293 19 21 veya 0232 293 91 80 numaralı telefon hatlarını arayarak yetkililere iletişime geçebileceği aktarıldı.

Cihazlar kişiye özel ayarlanacak

Proje kapsamında dağıtılacak cihazların standart bir model olmayacağı, tamamen kullanıcının fiziksel ihtiyacına göre özelleştirileceği öğrenildi.

Başvurusu onaylanan vatandaşlar, idarenin yönlendireceği profesyonel uygulama merkezlerine sevk edilerek kulak ölçümlerini yaptıracak.

Teslim edilecek işitme cihazları, başvuru sahibinin sağlık raporundaki teknik veriler ve bu merkezlerdeki ölçüm sonuçları dikkate alınarak kişiye özel olarak programlanacak.

Cihazların teslimi sırasında ise vatandaşlara ve yakınlarına cihazın doğru kullanımı, pil değişimi, günlük temizliği ve saklama koşulları hakkında ücretsiz teknik bilgilendirme yapılacak.

Satın alınacak cihazların hafif, orta, ileri ve çok ileri düzeydeki işitme kayıplarına cevap verebilen, dijital olarak programlanabilir teknik özelliklere sahip olacağı belirtildi.

Başvuru için gerekenler belli oldu

Destekten faydalanmak isteyen vatandaşların uyması gereken başvuru şartları ve teslim etmesi gereken evraklar da belli oldu.

Süreci başlatmak için başvuru dilekçesi, kimlik fotokopisi, işitme kaybının derecesini ve işitme cihazı kullanımının tıbbi olarak uygun olduğunu gösteren engelli sağlık kurulu raporu ya da devlet hastanesinden alınmış sağlık raporu talep ediliyor.

Bunun dışında, başvuru sahibinin muhtaçlık durumunun tespiti için e-belediye sistemi üzerinden sorgulanacak olan taşınır ve taşınmaz mal varlığı bilgileri ile ikametgah belgeleri de incelemeye alınacak.

Yapılan incelemeler sonucunda kriterlere uyum sağlayan kişilere cihaz teslimi yapılacak. İlgili yönetmelik uyarınca, hak sahiplerinin söz konusu destek programından beş yılda bir faydalanabileceği kaydedildi.