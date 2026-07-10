Son Mühür- Yaz aylarının en eğlenceli aktivitelerinden biri olan açık hava sinemalarını herkes dikkat kesilmiş bir şekilde bekliyordu. Bu kapsamda Bornova Belediyesi, Temmuz ayı boyunca düzenleyeceği Açık Hava Sineması Yaz Animasyon Film Günleri ile çocukları ve ailelerini ücretsiz film gösterimlerinde buluşturacak. 6 farklı güne 6 farklı mahallede saat 21.00’de başlayacak gösterimlerde çocuklara patlamış mısır ve limonata ikram edilecek.

Başkan Eşki’den mahalle kültürü ve birlik vurgusu

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yaz aylarını kültür ve sanat etkinlikleriyle renklendirmeye devam ettiklerini belirterek, "Çocuklarımızın aileleriyle birlikte güvenli ve keyifli bir yaz akşamı geçirmelerini istiyoruz. Açık hava sineması, geçmişin sıcak mahalle kültürünü yeniden yaşatırken çocuklarımızı da birbirinden güzel filmlerle buluşturacak. Tüm Bornovalıları bu güzel yaz akşamlarında birlikte olmaya davet ediyorum." dedi.

Film gösterimi programı ise kesinleşti. İşte gün gün ayarlanan o liste:

14 Temmuz Salı: Otel Transilvanya 3 – Evka-4 Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi Arkası

16 Temmuz Perşembe: Yukarı Bak – Pınarbaşı Çamlık Parkı

21 Temmuz Salı: Süper Aile – Kavaklıdere Pazar Yeri Önü

23 Temmuz Perşembe: Hadi Gidelim – Doğanlar Kapalı Pazar Yeri Karşısı Otoparkı

28 Temmuz Salı: Zootropolis – Çamdibi Atatürk Parkı Amfitiyatrosu

30 Temmuz Perşembe: Mufasa: Aslan Kral – Naldöken Pazar Yeri