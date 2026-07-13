Son Mühür/ Beste Temel- Bornova’da çocuklar bu yaz bilgisayar ekranlarına değil, deney tüplerine bakacak. Bornova Belediyesi, okulların kapanmasıyla birlikte çocukların tatilini bilime dönüştürmek için harekete geçti. Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, kapılarını temmuz ayının son iki haftasında minik mucitler için açıyor. Kayıt telefonları şimdiden çalmaya başladı. Teorik kitaplar rafa kalkıyor, yerine uygulamalı eğlence geliyor.

Güneş gözleminden "Limonata" matematiğine

Yaz Bilim Atölyeleri, çocukları ezberci eğitimden uzaklaştırıp doğrudan hayatın içine çekmeyi amaçlıyor. İki ayrı dönem halinde planlanan eğitimler 21-23 Temmuz ve 28-30 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Çocuklar merkezde sadece teleskopla güneşi incelemekle kalmayacak. Depreme dayanıklı yapıların sırrını çözecek, basit elektrik devreleri kuracak ve "Matematiğin Tadı: Limonata" atölyesiyle sayıların eğlenceli dünyasını keşfedecekler. Program son derece zengin.

Kendi parfümünü kendin yap

Merkezdeki mesai sadece fizik ve matematikle sınırlı değil. Kimya ve üretim odaklı atölyeler de çocukları bekliyor. Çocuklar kendi elleriyle sabun köpürtecek, mum eritecek, kolonya ve parfüm üretecek. Eğlenirken üretecekler.

Bu sayede hem el becerileri gelişecek hem de evde kullandıkları malzemelerin arkasındaki bilimsel süreci ilk elden kavrayacaklar.

"Merak eden çocuklar yetiştirmek istiyoruz"

Projeyi değerlendiren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, güçlü bir geleceğin bilimle büyüyecek çocuklardan geçtiğini söyledi. Başkan Eşki, "Çocuklarımızın araştıran ve üreten bireyler olmasını hedefliyoruz. Yaz Bilim Atölyeleri ile onlara hem eğlenecekleri hem de yeni keşifler yapacakları bir alan açtık" diyerek tüm Bornovalı çocukları merkeze çağırdı.

Atölyelere katılmak ve detaylı bilgi almak isteyen aileler, belediyenin 0232 999 29 29 (Dahili: 2280) numaralı hattından başvurularını hemen tamamlayabilir.