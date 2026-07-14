Son Mühür / Yağmur Daştan- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneği iş birliğinde hazırlanan "15 Temmuz Hafıza ve Hatıra Sergisi", 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla 14 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Gaziantep'teki toplam altı havalimanında eş zamanlı olarak ziyarete açtı. Bu kapsamda, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Giden Yolcu Terminali’nde kurulan "15 Temmuz Hafıza ve Hatıra Sergisi" İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’ın katılımıyla açıldı. Serginin açılışına Ege Ordusu Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve çok sayıda bürokrat ve vatandaşın katılımıyla açıldı.

“Tüm değerlerimizi hedef alan bir kalkışmaydı”

Serginin açılış konuşmasını yaparak 15 Temmuz’un ülke tarihindeki önemine dikkati çeken İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, “Bugün çok anlamlı bir günün arefesindeyiz. Yarın 15 Temmuz’un onuncu yılını idrak edeceğiz. Yaklaşık bir haftadan beri 15 Temmuz ile ilgili farklı etkinlikler yapıyoruz. Başta İletişim Başkanlığımız, Anadolu Ajansımız, kurum ve kuruluşlarımızın elinde bulunan çok özel seçkilerle vatandaşımızı buluşturuyoruz. Onların duygu dünyasında 15 Temmuz hatırasını diri tutmaya çalışıyoruz. 15 Temmuz dediğimizde temmuzun herhangi bir gününden ya da yaz gününden bahsetmiyoruz. 15 Temmuz dediğimizde maalesef millet olarak tarihimizin en karanlık gecesinden bahsediyoruz. Bu millet, tarihinde görmediği bir ihanetle karşı karşıya kaldı; bu geceyi kapkara yapan ihanetin kendisiydi. İhanet öyle içeriden öyle kurumları sarmıştı, öyle insanın içine girmişti ki… Bu ihaneti anlamak, onu püskürtmek ve mücadele etmek hayli zaman aldı. Dolayısıyla yine 15 Temmuz, temmuzun en uzun gecesi oldu. Bu gecede sureti Hakk’tan görme, tüm dini ve milli değerlerimizi kendi amaç ve hedefleri için kullanıp o amaç ve hedefin de nihai hedefi, kaynağı dışarıda olan istihbarat örgütleri olan bu hedef doğrultusunda başta vatanımız, milletimiz olmak üzere demokrasimiz ve millet olarak tüm değerlerimizi hedef alan bir kalkışmaydı” dedi.

“Bizim görevimiz hafızayı güçlü ve gür tutmak”

Bu kalkışmanın en başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü ve kararlı liderliği ve onun önderliğinde feraseti ve irfanı yüksek kahraman Türk milleti tarafından çok kısa sürede bastırılıp püskürtüldüğüne işaret eden Vali Elban, “Gün ağarmadan yurdumuzun her bir yanını aydınlıklar almaya ve her tarafa o zaferin ışıkları yayılmaya başladı. Çok şükür ki çok kısa sürede bu hain darbe girişiminin ne olduğu anlaşıldı ve bastırılmış oldu. Bu hikayenin esas önemli taraflarından biri de darbe yapanlar, bu milletin kendine emanet ettiği uçakları, uçaksavarları, topları, mermileri bu milletin üzerine acımasız ve hunharca atarken bu millet, hiçbir silah, karşı alet ve edevat kullanmadan bedeni ve yüreğiyle mücadelede bu zaferi kazandı. Bizim görevimiz bu kahramanlık mücadelesini insanımıza sürekli anlatmak ve onların hafızasını canlı ve gür tutmak. Genç kuşaklarımıza bir daha onların benzer bir ihanetle karşılaşmamaları ve büyüklerinin de nasıl bir kahramanlık destanı yazdıklarını da anlatmak için 15 Temmuzları böyle farklı etkinliklerle anıyoruz” diye konuştu.

“Kahramanlık destanında gurur payesi…”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği’nin katkı ve girişimleriyle hazırlanan serginin çok özel seçkilerden oluştuğunun da altını çizen Vali Elban, şunları aktardı: “İnşallah buradan gelen geçen en başta yavrularımız, gençlerimiz olmak üzere bu hatıraları gördüğünde konunun önemini yaşanan olayları görüp ders çıkarmak ve kahramanlık destanında gurur payesi almak için gezer diye düşünüyorum. Bu güzel serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 15 Temmuz’un kazanılıp darbenin bastırılmasında gözünü kırpmayıp toplara, mermilere göğüs gerip şehit düşen 253 insanımıza rahmet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Hayatta olan ve yine seve seve canını feda etmeye hazır olup kendisini tankların, topların, mermilerin önüne atmış ancak gazilikle şereflenmiş tüm gazilerimize de şükranlarımı sunup huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Sergimizin de bir daha böyle sinsi bir kalkışmaya karşı toplumumuzda kimsenin bir gaflet içinde olmayıp uyanık olmasına da vesile olmasını diliyorum.”

“Sarsılmaz bağlılığın güçlü bir hafızası”

Bu sergiyle 15 Temmuz gecesi aziz milletimizin demokrasimize, bağımsızlığımıza ve milli irademize sahip çıkarak ortaya koyduğu eşsiz cesaret ve fedakarlığı hatırlatmayı amaçladıklarını belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mehtap Kaya, “Aynı zamanda ülkemizi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerle bu ortak hafızayı buluşturmayı planlıyoruz. ‘İrade Bizim, Zafer Bizim’ temasıyla hazırlanan bu sergide yer alan her bir fotoğraf milletimizin cesaretinin, birlik ve beraberlik ruhunun, vatan sevgisinin ve milli iradeye olan sarsılmaz bağlılığının güçlü bir hafızası niteliğindedir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak milletimizin ortak hafızasını canlı tutan milli birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiren çalışmaları aynı titizlik ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

“Özel bir seçki ve konseptle hazırlandı”

Serginin Türkiye genelinde 6 havalimanında düzenlendiğini aktaran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı kapsamında Türkiye’de beş ayrı ilde toplam 6 ayrı havaalanında ‘Hatıra ve Hafıza’ sergisi düzenlendi. Burada gördüğünüz fotoğrafların tamamı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan özel bir seçki ile konsept belirlenerek hazırlanmış ve beğeninize sunulmuştur” ifadelerini kullandı.

“Bu ülke darbecilere geçit vermedi”

15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu üyesi Fatih Tuna da 15 Temmuz’un önemini şu ifadelerle vurguladı: “Tüm dünyaya kahramanlık dersi verdiğimiz, 7’den 77’ye genciyle yaşlısıyla kanımızın son damlasına kadar aziz vatanımızı savunduğumuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. 15 Temmuz korkuya karşı cesaretin, ihanete karşı sadakatin, karanlığa karşı milli iradenin kazandığı bir zaferdir. Milletimiz, tarihin en alçak gecesinde hainlere karşı kanının son damlasına kadar mücadelesini vermiş ve darbecilere geçit vermemiştir. Hain darbe girişiminde 253 vatandaşımız şehadete yürümüş, birçok vatandaşımız da gazilik mertebesine erişti. Bu vesileyle de tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, gazilerimize de sağlık ve afiyet diliyorum.”

20 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek

Bir hafta boyunca açık kalacak sergide, 15 Temmuz 2016 gecesinde milletimizin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak uğruna verdiği destansı mücadeleyi yansıtan fotoğrafların yanı sıra farklı dillerde hazırlanan anı duvarları da yer alacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yurt genelinde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarının önemli etkinliklerinden biri olan sergi; şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmayı, gazilerimizin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmayı, 15 Temmuz ruhunu yaşatmayı ve demokrasi bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor.

"15 Temmuz Hafıza ve Hatıra Sergisi", 14-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'nde ziyaret edilebilecektir.