Son Mühür/ Beste Temel- Ekonomik yükün her geçen gün ağırlaştığı bu günlerde, yerel yönetimlerin destek adımları hayati önem taşıyor. Bornova Belediyesi de bayram telaşının başladığı şu günlerde hızlı davrandı. İlçe genelinde 7 farklı şubeyle hizmet veren Kent Marketler, yüklenen ek kredilerle birlikte bayram mesaisine başladı.

Ömer Eşki: "Amacımız sadece yardım etmek değil"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, atılan adımı yerinde bir müdahale olarak nitelendiriyor. Dayanışmanın Bornova’nın ruhunda olduğunu belirten Eşki, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak temel görevimiz. Kent Marketlerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi hemşerilerimize zaten düzenli destek sağlıyorduk. Bayram öncesi yaptığımız bu 100 kredilik ek yükleme, onların temel ihtiyaçlarına daha rahat ulaşmasını sağlayacak. Bornova’da dayanışmayı büyüteceğiz. Ancak buradaki asıl amacımız sadece yardım etmek değil; bu dayanışmayı kalıcı, onurlu ve sürdürülebilir bir sisteme dönüştürmek."

Poşetli sosyal yardım dönemi bitti:

Kent Market sistemi, bildiğimiz klasik yardım kolisi dağıtma alışkanlığını kökten değiştiriyor. Kurulan sistem, vatandaşın ihtiyacı olan ürünü, tıpkı normal bir marketten alışveriş yapar gibi özgürce seçmesine olanak tanıyor. Kimse ne aldığını, ne kadar aldığını dışarıya belli etmek zorunda kalmıyor.

Süreç nasıl işliyor?

Bornova Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileleri titizlikle belirliyor. Belirlenen ailelere kişiye özel "Kent Market Kartı" teslim ediliyor. Her ay düzenli olarak yüklenen krediler, 7 farklı mahalle şubesinde harcanabiliyor. Vatandaş, koli içine konmuş standart ürünleri değil, o an evinde ne eksikse onu sepetine koyuyor.



