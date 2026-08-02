Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirmiş olduğu paylaşımda, üretime katkı sağlayan kadınların emeklerine vurgu yaptı. Eşki, toprağı işleyerek üretime değer sunan kadınlarla gurur duyduklarını ifade ederek, Bornova Belediyesi'nin üreticilerin yanında olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Başkan Eşki, tarımsal üretimin fideden sofraya uzanan yolculuğunda emek sunan tüm üreticilerin kent ekonomisi ve yerel kalkınma açısından önemli bir rol üstlendiğinin altını çizdi.

Reçel Festivali 6 Eylül'de!

Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Reçel Festivali, 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 12.00'de Yakaköy Köy Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Festival çerçevesinde, kadın üreticilerin el emeğiyle hazırlamış oldukları reçeller ve yöresel ürünlerin ziyaretçilerle bir araya getirilmesi, yerel üretime destek sağlanması ve kırsal kalkınmaya katkı sunulması amaçlanıyor.

Vatandaşlara davet!

Başkan Ömer Eşki, Bornovalıları ve İzmirlileri festivale çağırarak, kadın üreticilerin hazırlamış oldukları doğal ve geleneksel lezzetleri yakından tanıma fırsatı sağlayacak etkinlikte buluşmaya çağırdı.