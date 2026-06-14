Bornova Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Bornova Kiraz Festivali”, Beşyol Mahallesi’nde yoğun katılım ve renkli görüntüler eşliğinde düzenlendi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin de katılım gösterdiği festivalde üreticilere destek verilirken, vatandaşlar da keyifli anlar yaşamış oldu.

“Meydanlara taşıdık”

Eşki, “Bereketi, neşeyi ve birliği hep birlikte paylaştık” dedi.

Festivale yoğun ilgi!

Beşyol Mahallesi’nde düzenlenen festivale çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Etkinlik süresince samimi ve coşkulu anlar ortaya çıktı.

Ömer Eşki, festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen belediye çalışanlarına ve katılım sağlayan vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

Başkan Eşki paylaşımında, "Bugün Beşyol Mahallesi’nde bereketi, neşeyi ve birliği hep birlikte paylaştık! "Bornova Kiraz Festivali"mizi hemşehrilerimizin yoğun katılımıyla, büyük bir coşku içinde gerçekleştirdik. Toprağımızın bereketini meydanlara taşıdığımız ve üreticimizin emeğine sahip çıktığımız bu anlamlı günde; "En Güzel Kiraz Yarışması" ödül törenimizle de en kaliteli ürünü yetiştiren üreticilerimizin gururuna ortak olduk.

Festivalimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Güzel anılar biriktirmeye ve Bornova'mızı daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.