Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, Küçükpark'ta yer alan motokurye bekleme alanlarının daha konforlu hale getirildiğini açıkladı. Yapılan düzenleme çerçevesinde bekleme noktaları, yaz aylarında güneşten, kış aylarında ise yağmurdan korunacak şekilde yeniden tasarıma alındı. Böylece sipariş bekleyen motokuryelerin daha elverişli koşullarda dinlenebilmesi amaçlandı.

Çalışma koşullarına destek!

Günün büyük bölümünü trafikte harcayan ve her türlü hava koşulunda görevini sürdüren motokuryelerin çalışma şartlarını iyileştirmek amacıyla düzenelenen uygulamanın, bekleme sürelerini daha konforlu hale getirmesi hedefleniyor.

"Bekleme sürelerini rahatlatmak istedik"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında motokuryelerin zorlu çalışma koşullarına vurgu yaptı. Başkan Eşki, "Küçükpark'taki motokurye bekleme alanlarımızı yazın sıcağından ve kışın yağmurundan korunaklı hale getirdik. Zorlu şartlarda çalışan kuryelerimizin bekleme sürelerini bir nebze olsun rahatlatmak istedik." ifadelerini kullandı.

Kolaylık mesajı!

Başkan Eşki, açıklamasının son kısmında tüm motokurye çalışanlarına kolaylıklar temennisinde bulunarak, emekleriyle kent yaşamının önemli bir parçası olan kuryelerin daha iyi koşullarda görevlerini sürdürebilmesi için benzer çalışmaların önemine değindi.

