Son Mühür / Merve Turan - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki bölge esnafına gerçekleştirdiği ziyaretler hıza kesmeden devam ediyor. Saha turlarının şimdiki durağı Çamdibi oldu. Esnafın ve mahalle sakinlerinin taleplerini ilk ağızdan dinleyen Başkan Eşki, ilçede yürütülen altyapı, çevre düzenlemesi ve sosyal yardım faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi.

"Bizim yönetim anlayışımızda halkın arasında olmak var"

Çamdibi’nde kalıcı çözümler üretmek için ekiplerin sahada aktif olarak çalıştığını belirten Başkan Eşki, "Bizim yönetim anlayışımızın temelinde masa başında oturmak değil, halkın arasında olmak var. Bornova’mızı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için projelerimizi bizzat sokaktan, sizlerin görüşlerini alarak şekillendiriyoruz" dedi.

"Esnafımız Bornova ekonomisinin can damarıdır"

Her konuyu titizlikle takip ettiklerini vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Çamdibi esnafımızın yaşadığı sorunları, işgaliye ve yol düzenlemesi taleplerini çok iyi biliyoruz. Ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışarak bu sorunları birer birer çözüme kavuşturuyoruz. Esnafımız Bornova ekonomisinin can damarıdır. Bornova Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla her zaman esnafımızın yanındayız" diye konuştu.