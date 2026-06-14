Balçova Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kış Spor Okulları’nın kapanış töreni, renkli görüntüleri de beraberinde getirdi. Balçova Spor Kompleksi’nde düzenlenen etkinlikte çocuklar ve kursiyerler hazırladıkları gösterilerle büyük alkış aldı.

Renkli gösteriler!

Balçova Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, kursiyerlerin yıl boyunca gösterdiği emek ve gelişimin kapanış törenine yansıdığı ifade edildi.

Etkinlik çerçevesinde çocuklar tarafından hazırlanmış olan çeşitli spor ve sahne gösterileri izleyicilerle bir araya gelirken, törene katılan aileler çocuklarını dikkatle izledi.

Milli sporculardan da katılım!

Kapanış törenine olimpiyat madalyalı milli jimnastikçi Ferhat Arıcan ile dünya şampiyonu milli sporcu İbrahim Çolak da katılım gösterdi. Başarılı sporcuların çocuklarla bir araya gelmesi etkinliğe ayrı bir önem katmış oldu.

Spor etkinlikleri sürüyor!

Balçova Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, çocukların sporla iç içe büyümesine yönelik çalışmaların süreceği ifade edilirken, spor okullarına katılan kursiyerlere ve ailelerine teşekkür mesajı paylaşıldı.