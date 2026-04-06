Son Mühür- Bornova Belediyesi’nin 2025 yılı Faaliyet Raporu meclisten geçti. “Türkiye’de en çok asfalt döken belediyeyiz” diyen Başkan Ömer Eşki, dökülen asfaltların altında kalan “bankamatik” iddialarını ise “cebimden öderim” formülüyle yamadı. Bornova, Avrupa’nın ilk “Dijital İkizi”ni çıkarırken, gerçek hayatta da “Torpilin İkizi”ni yarattı.

Bornova Belediye Meclisi, Nisan ayı oturumunda belediyenin 2025 yılı faaliyetlerini, içinde bolca “ilk”, “en çok” ve “dost ricası” barındıran bir atmosferde kabul etti. Başkan Ömer Eşki, Bornova’yı geleceğe hazırladıklarını müjdelerken, geleceğin aslında sadece “hatırlı yakınlar” ve “misafir maaşlılar” için çoktan geldiği anlaşıldı.

“Uşak’tan geldik, Bornova’dan yedik”

Başkan Eşki kürsüde, “Avrupa’nın ilk dijital ikizini hayata geçirdik” diyerek teknoloji dersi verirken, kamuoyu asıl ikizi Uşak-Bornova hattında gördü. Uşak Belediye Başkanı’nın “ricasıyla” işe alınan ancak Bornova’nın yolunu bile bilmeyen A.A. isimli hanımefendinin 5 ay boyunca sergilediği “görünmez memur performansı”, raporun gizli kahramanı oldu. Başkan’ın, kamu zararını kendi cebinden ödeyeceğini söylemesi ise belediyecilik tarihine “Hata benden, maaş benden, liyakat Allah’tan” notuyla geçti.

Asfalt çok, memur yok!

Başkan Eşki, “Türkiye’de en çok asfalt döken belediyeyiz” diyerek yolları övdü. Ancak kulislerde konuşulanlara göre; atılan bunca asfalta rağmen, bazı personel belediyenin yolunu bulup mesaiye gelemedi. Özellikle Çiğli’de korsan taksicilik yaparken Bornova Belediyesi’nden maaş aldığı iddia edilen personelin, “mobil belediyecilik” kavramına yeni bir soluk getirdiği konuşuluyor.

Aile boyu sosyal belediyecilik

Faaliyet raporunda yer alan “Sosyal Belediyecilik” maddesi, Bornova’da kelimenin tam anlamıyla “sosyalleşme” olarak uygulandı. CHP İlçe Başkanı Ertürk Çapın’ın kızının jet hızıyla müdür yapılması ve dünürünün yönetim kurullarında ağırlanması, meclis üyeleri tarafından “Bornova’da kimse sahipsiz değil, özellikle ilçe başkanının yakınları hiç değil” şeklinde yorumlandı.

Bornova Lalesi’nden sonra “Bornova Torpili”ne coğrafi işaret!

Yerel tohum merkezinden bahseden ve Bornova Lalesi için coğrafi işaret başvurusu yapıldığını açıklayan Başkan Eşki’ye, muhalefet kanadından sessiz bir öneri geldi: “Liyakatı rafa kaldırma hızı” konusunda da bir dünya rekoru tescili istense yeridir.

“En ucuz et Bornova’da, en pahalı dostluklar belediye kasasında”

Başkan Eşki’nin “En ucuz et Bornova’da satılıyor” sözü, Uşak’tan gelen özel kontenjanlı memurların aldığı maaşlar düşünülünce biraz buruk bir tat bıraktı. Vatandaş ucuz et kuyruğuna girerken, “özel ricacıların” Bornova kasasından yediği bifteklerin faturası yine Bornova halkına kesildi.

