Son Mühür- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili operasyon gerçekleştirilmişti. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik çalışması çerçevesinde bazı isimler gözaltına alınmıştı.

4 kişi adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınanlar arasında Egeşehir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekinci, İzBeton'un eski genel müdürü Hüseyin Sezer, Ankara merkezli bir firma olan Okçuoğlu'nun sahibi ve ortak ihale süreçlerinde yer aldığı belirtilen Erensan İnşaat'ın sahibi bulunuyordu. Şüphelilerin emniyet ve karakoldaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildikleri bildirildi.