Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bornova’nın yerel yönetim mekanizmalarını güçlendirmeyi hedefleyen "Muhtarlar Akademisi" projesi, eğitim safhasının ardından sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) stratejik bir iş birliği toplantısına ev sahipliği yaptı. Bornova Kaymakamlığı, Yaşar Üniversitesi ve Bornova Muhtarlar Derneği’nin ortaklığıyla yürütülen proje çerçevesinde düzenlenen "Muhtar/STK Buluşması", İzmir Kent Konseyi binasında gerçekleşti. Yaklaşık 300 sivil toplum örgütünü tek çatı altında toplayan Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği Platformu’nun nisan ayı oturumunda, mahalle temsilcileri ile gönüllü kuruluşlar Bornova’nın geleceği için aynı masa etrafında bir araya geldi.

Yerel yönetimde ortak akıl ve sosyal projeler

Toplantının açılışını gerçekleştiren Dönem Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu’nun ardından kürsüye gelen Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Güler, muhtarlık müessesesinin toplumun temel taşı olduğuna dikkat çekti. İnsan odaklı bir yönetim anlayışının taşıdığı zorluklara değinen Güler, özellikle sosyal yardımlaşma ve mahalle bazlı projelerin başarısı için muhtarlar ile STK’ların entegre çalışması gerektiğini ifade etti. Güler, sivil toplumun dinamizmi ile muhtarların sahadaki tecrübesinin birleşmesinin, Bornova halkı için daha kalıcı ve etkili hizmetler üretilmesine zemin hazırlayacağını vurguladı.

Muhtarlar akademisi ile güçlenen iletişim kanalları

Bornova Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Şahin Doğan, ilçenin 452 bini aşan nüfusu ve 45 mahallelik geniş hizmet alanı hakkında katılımcılara teknik bilgiler sundu. Doğan, Bornova’nın kozmopolit yapısına uygun bir yönetim becerisi geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Muhtarlar Akademisi'nin öneminden bahsetti. Eğitimler sayesinde muhtarların kurumsal temsil yeteneklerinin ve kriz yönetimi becerilerinin arttığını belirten Doğan, bu tür kapasite geliştirme çalışmalarının vatandaş ile kamu kurumları arasındaki bağı daha şeffaf ve sağlıklı bir noktaya taşıdığını kaydetti.

Mahallelerin nabzı ve STK’ların vizyoner projeleri

Toplantı süresince söz alan Bornovalı muhtarlar, görev yaptıkları mahallelerin demografik röntgenini çekerek mevcut eksikleri ve ihtiyaç duyulan sosyal donatıları dile getirdi. Özellikle kadın muhtarların etkin katılım gösterdiği oturumda, mahalle bazlı eğitim ve dayanışma projeleri ön plana çıktı. 2025 yılı Karşılıksız Hizmet Ödülleri kapsamında proje hazırlayan sivil toplum kuruluşları da muhtarlara sunumlar yaparak, fikirlerini doğrudan sahadaki uygulayıcılarla tartışma fırsatı buldu. İnteraktif bir soru-cevap bölümüyle zenginleşen buluşma, yerel sorunlara sivil toplumun çözüm önerileriyle yanıt arandığı verimli bir platforma dönüştü.

Bornova’nın simgesiyle anlamlı veda

Etkinliğin kapanış seremonisinde, mahalle yönetimi ve sivil toplum arasındaki bu güçlü bağın anısına sembolik hediyeler takdim edildi. Bornova Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Şahin Doğan, platform sözcüsü Fatoş Dayıoğlu’na ilçenin kültürel mirasını temsil eden Homeros heykelini hediye etti. Dayıoğlu da katkılarından dolayı konuşmacılara teşekkür plaketlerini sundu. Gelecek dönemde mahallelerde hayata geçirilmesi planlanan ortak projelerin kararlılığıyla sona eren toplantı, katılımcıların hep birlikte çektirdiği aile fotoğrafıyla ölümsüzleştirildi.