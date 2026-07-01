Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında geçtiğimiz günlerde MYK toplantısını gerçekleştirmişti. MYK kararıyla tam 26 il başkanı tek seferde görevden alınırken, bu karara parti içinden çok sayıda tepki gelmişti. Parti içindeki duruma ve bu görevden almalara bir tepki de CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın'dan geldi.

"Parti içi iktidar dışında bir dertleri olamaz..."

Sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulunan CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, "Bir siyasi partinin en basit tanımı, "İktidara gelerek programını uygulamak için örgütlenen yapıdır. "

Bu tanıma bakılınca, seçilmiş CHP yönetiminin iktidar hedefi olan bir yapı olduğu, mutlak butlanla gelenlerin ise bunu engellemek için devreye sokuldukları çok açık görülmektedir.

Eylül ayında Olağan Kurultay planlayan ve bir günde 26 il örgütünü görevden alanların parti içi iktidar dışında bir dertleri olamaz..." ifadelerini kullandı.