Son Mühür/ Emine Kulak- Konak Belediyesi Meclis Üyelerinin bazıları Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile yemekte bir araya geldi. Geçtiğimiz aylarda Meclis üyesi Allaaddin Kurt’un evinin kurşunlanmasının ardından başlayan siyasi gerilim, yemek fotoğrafıyla gündem geldi. Daha önce, Aladdin Kurt’a geçmiş olsun dileklerini ileten Kazım Umdular ile Belediye Başkanı Mutlu arasında gerilim yaşanmıştı. Umdular yaşanan olaydan dolayı grupbaşkanvekilliği görevinden istifa ettiği öne sürülmüştü. Evi kurşunlanan Alladdin Kurt’u Belediye Başkanı Nilüfer Mutlu ziyaret etti, daha sonra Kurt, Mutlu’da olmak üzere bazı meclis üyelerinin de katılarak yemek yenildi. Yemekte Meclis Üyesi Cemal Küpeli’nin olması da dikkati çekti. Küpeli ile Mutlu arasında daha önce isim sitemi yaşanmıştı. Meclis’te görüşülen bağış önergesinde söz alan Meclis Üyesi Küpeli, konuşmasına izin veren Belediye Başkanı Mutlu’ya ‘ismimi söylemeyecek kadar mı’ şeklinde sitem etmişti. Adı geçen iki meclis üyesinin Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya muhalif olduğu öne sürülmüştü. İki meclis üyesi Son Mühür'e konuştu.

Kurt: Muhalif değiliz, belediye başkanı ile aramızda sorun yok

Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yönetimine muhalif olmadığını ve siyasi hayatına Yeni Parti’de devam edeceğini söyleyen Konak Belediyesi Meclis Üyesi Alladdin Kurt, “Evimin kurşunlamasından dolayı Başkanımız Nilüfer Mutlu geçmiş olsun ziyaretine geldi. Sohbet ettik. Daha sonra bir meclis üyesi arkadaşımız dışarda yemek yiyelim dedi. Birlikte yemek yedik. Siyaseten partililik bilincimi kaybetmem. Bazı gazeteler bizi muhalif yazmış ama öyle bir durum yok. Bizim derdimiz İzmir’e hizmet. Bazı farklı düşünebiliriz ama biz şuanda gelinen noktada her belediye başkanının yanında olmaktan yanayım. Hukuk, adaletin olmadığı süreç yaşıyoruz. Yeni Parti’den dolayı da belediye başkanlarına ayrı bir baskı daha var. Aramızda sorun yok. Nilüfer Mutlu bizim başkanımız. Başkanımızla beraber bu süreci sağ salim bitireceğiz” dedi.

“Büyük çoğunluğumuz Yeni Parti’ye geçiyor”

CHP’de yaşanan istifalar ile meclis aritmetiğinin son durumu hakkında konuşan Meclis Üyesi Kurt “Konak Belediye Meclis üyelerimizin büyük çoğunluğu Yeni Parti’ye geçiyor. Önümüzdeki ayda düzenlenecek meclis toplantısında partiden istifalar gerçekleşecek” şeklinde konuştu.

Küpeli, bir aradayız mesajı verdi

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı ile yapılan yemeğe katılanlar arasında yer alan Meclis Üyesi Cemal Küpeli, yemeğin bir önceki gün yenildiğini belirterek, “Seviyeli ve kaliteli yemekti. Her parti içerisinde eleştiriler zaman zaman olur. Fikirlerimizin çatıştığı ortam yaşamıştık ama bir araya geldik, yemeğimiz de sohbetimiz de iyi geçti” diye konuştu.

“CHP’de kalacağım ama Yeni Parti’ye muhaliflik yapmayacağım”

Siyasi hayatına CHP’de devam edeceğini ancak Yeni Parti’ye muhaliflik yapmayacağını söyleyen Meclis Üyesi Küpeli,“Bundan sonra benden kimse ben muhaliflik beklemesin. Bu partinin ayrışması beni derinden etkiledi. Ben 38. Kurultay delegesiydim. Olmaması gereken bir şeydi, olayları her iki taraf da iyi yönetemedi. Genel Başkanlar halkı ve partiyi düşünerek süreci iyi yönde devam ettiremedi. Bu üzücü. Ben baba ocağımızda, Atatürk’ün partisinde kalacağım. CHP’de kalacağım. ” dedi.